Capgemini abre el calendario de salidas voluntarias del ERE en España, que afectará a 710 trabajadores

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MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La consultora tecnológica francesa Capgemini ha abierto el calendario de salidas voluntarias de su Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España tras el preacuerdo alcanzado por CCOO, que fue firmado también por los sindicatos CSIF y RSTIC.

En concreto, la sección sindical de CCOO en Capgemini ha anunciado la apertura del periodo de adscripción al plan de bajas voluntarias contemplado en el despido colectivo, tras la ratificación de un documento de preacuerdo que garantiza coberturas económicas, laborales y de protección social, iniciando así la fase operativa para canalizar las solicitudes de la plantilla.

En las reuniones de estas semanas entre sindicatos y la empresa se ha logrado rebajar el número de afectados desde las 748 salidas planteadas inicialmente a 717 y, finalmente, a un máximo de 710 personas, lo que supone una reducción aproximada del 5,1% respecto a la cifra inicial y una incidencia cercana al 6,45% de la plantilla.

El proceso, que afectará a siete centros de trabajo (Madrid, Barcelona, Asturias, Valencia, Sevilla, Málaga y Cádiz), se centra mayoritariamente en trabajadores sin proyecto.

En este contexto, la Dirección de la empresa ha iniciado las comunicaciones a los afectados y ha fijado el plazo de inscripción voluntaria hasta este martes, 19 de mayo, a las 14.00 horas.

"VENTAJOSAS CONDICIONES ECONÓMICAS PACTADAS"

El acuerdo, según ha explicado CCOO, establece que la Dirección de la empresa iniciará de forma "inmediata" las comunicaciones oficiales e individuales con cada una de las personas potencialmente afectadas por la reestructuración.

A partir de dicha notificación, se activa una ventana temporal preferente para que los colectivos designados puedan solicitar formalmente su baja voluntaria "bajo las ventajosas condiciones económicas pactadas".

"INSEGURIDAD" JURÍDICA EN LAS CONVOCATORIAS DE MOVILIZACIONES EXTERNAS

En relación con los paros generales y jornadas de huelga convocados para los días 20, 21 y 22 de mayo por RSTIC, UGT, Intersindical, USO y Co.Bas, presentes en la mesa de negociación, CCOO se ha desmarcado de estas movilizaciones y ha señalado la "falta de transparencia" en su convocatoria.

El sindicato ha aclarado que, al no ostentar la condición de convocante, no dispone de información precisa sobre los objetivos de los paros. No obstante, ha denunciado "una grave anomalía en los procedimientos", ya que, a escasos días de la fecha prevista de inicio, la representación legal mayoritaria no ha recibido la comunicación oficial preceptiva ni consta la realización del proceso previo de mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

CCOO ha tildado de "extraña" la estrategia de estos sindicatos y ha exigido explicaciones para evitar un escenario de indefensión laboral para la plantilla.

Para garantizar la máxima claridad organizativa y desactivar cualquier atisbo de desinformación, CCOO ha convocado una "asamblea informativa exclusiva" que se celebrará e este lunes, 18 de mayo, dirigida únicamente a las personas de los colectivos incluidos en los planes de voluntariedad.

El documento definitivo rebaja la afectación de las salidas a un máximo de 710 personas y abre un calendario inmediato de adscripción voluntaria que garantizará un margen de reflexión prudente para la plantilla, compuesta por alrededor de 11.000 personas.

En la firma del preacuerdo participaron CCOO, CSIF y RSTIC, mientras que UGT, Intersindical, USO y Co.bas optaron inicialmente por no adherirse y quedaron a la espera de consultar las bases.

Capgemini explicó al comunicar el ERE que este proceso se desarrolla en un contexto marcado por la "aceleración del cambio tecnológico, la evolución de las necesidades de los clientes y la necesidad de adaptar las capacidades organizativas para garantizar la sostenibilidad económica y operativa de la compañía a medio y largo plazo".

BLINDAJE A COLECTIVOS VULNERABLES Y PROTECCIÓN FAMILIAR

El preacuerdo destaca por la inclusión de estrictos criterios de exclusión para salvaguardar a los perfiles más vulnerables de la plantilla, de modo que quedarán fuera del proceso de despido las personas trabajadoras con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, los empleados con reducciones de jornada por guarda legal con menores a cargo que presenten una discapacidad superior al 50%, el personal acogido a la reducción de jornada especial por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME) y las trabajadoras víctimas de violencia de género.

Adicionalmente, el texto protege a las familias dentro de la multinacional, de modo que, en aquellos matrimonios o parejas de hecho en los que ambos miembros resulten afectados, la decisión final sobre quién abandona la compañía recaerá exclusivamente en los propios trabajadores.

En el ámbito económico, el acuerdo mejora sustancialmente los mínimos legales, con una indemnización para el colectivo general de menores de 63 años de 38 días por año trabajado, con un tope de 20 mensualidades, mientras que para los mayores de 63 años se fija en 20 días por año, con un límite de 15 mensualidades. En los casos de reducción de jornada por guarda legal, el cálculo se realizará sobre el 100% del salario original.

Asimismo, para incentivar la adscripción voluntaria en los colectivos de 'bench', ventas y preventas y soporte a proyectos, se han establecido primas adicionales según tramos de edad: 10.000 euros para menores de 50 años; 18.000 euros entre 50 y 54 años; 24.000 euros entre 55 y 62 años; y 12.000 euros a partir de 63 años. A ello se suma una prima lineal de 3.000 euros para las personas afectadas con familiares a cargo con discapacidad o con reducción de jornada por guarda legal.

COBERTURA SOCIAL, PLANES DE RECOLOCACIÓN Y GARANTÍAS DE EMPLEO FUTURO

En el plano de la protección social, el preacuerdo pasa por un plan de acompañamiento a largo plazo, de modo que los mayores de 55 años contarán con el pago del Convenio Especial con la Seguridad Social --cotización-- hasta los 63 años inclusive, mientras que para los mayores de 63 años se cubrirá hasta la edad ordinaria de jubilación, con un máximo de dos años.

Asimismo, la extensión de las pólizas del seguro médico con Mapfre será de tres meses para menores de 62 años y de seis meses para los mayores de 63 años, ampliándose hasta el 31 de diciembre de 2026 en situaciones de especial necesidad, mientras que los servicios de recolocación ('outplacement') se prolongarán hasta nueve meses en su modalidad 'premium' para el tramo de edad más vulnerable al desempleo (de 50 a 62 años).

Por último, se ha ha conseguido una garantía de estabilidad laboral a medio plazo, con el compromiso de Capgemini de no iniciar ningún otro proceso de despido colectivo en los dos años posteriores a la ejecución de este ERE.