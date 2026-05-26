CCOO expresa "sorpresa y rechazo" a declaraciones del presidente de Navantia sobre entrada de capital privado

Archivo - El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, durante su participación en la conferencia 'Navantia, punta de lanza de la innovación' en el marco de la edición de 2025 de Feindef, a 13 de mayo de 2025, en Madrid (España). - NAVANTIA - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO Industria ha manifestado este martes "su absoluta sorpresa y su total rechazo" a las recientes declaraciones del presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, sobre una posible entrada de capital privado en la compañía en un futuro, ya que las considera "profundamente erróneas y preocupantes".

En un comunicado, el sindicato afirma que se "sorprende enormemente" de estas declaraciones al tratarse de una empresa pública dependiente de la SEPI; considera "especialmente grave" que se proponga la privatización parcial de Navantia, critica la "privatización encubierta" que ya se estaría produciendo en los últimos años en gran parte de la actividad de la compañía y tacha de "paso en falso" una hipotética y futura privatización.

"Navantia cuenta con la capacidad industrial, el personal cualificado, las herramientas de planificación y el margen de crecimiento suficientes para consolidarse como referente en el sector naval europeo sin renunciar a su carácter público", sostiene CCOO, que ve las afirmaciones de Domínguez como "el resultado de una mala gestión de la dirección".

La fuerza sindical denuncia que "la externalización del trabajo está alcanzando niveles absolutamente desproporcionados, llegando incluso a subcontratar actividades que deberían ser realizadas exclusivamente por personal propio de Navantia", y apunta que "no supone una reducción de costes, sino todo lo contrario".

Además, exige que se comience a negociar "de forma inminente" el Plan Estratégico de Navantia 2026-2029 -del que consideran que ya "incluye numerosas medidas que dan respuesta" a las declaraciones del presidente-, así como el "desbloqueo inmediato" del convenio colectivo firmado el pasado diciembre, y describe como palabras "insultantes" la mención del mismo a la falta de talento y de dificultades para realizar determinados trabajos al nivel de otros astilleros europeos.

Por el contrario, CCOO Industria se muestra "parcialmente de acuerdo" con las declaraciones relacionadas con las instalaciones y la necesidad de inversión industrial, pues afirma que lleva años reclamando una mayor inversión en los astilleros, una "verdadera" modernización de todos los centros y un compromiso "firme" con la capacidad industrial de Navantia para "competir al más alto nivel" en el mercado internacional.

Este lunes el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha defendido que Navantia debe seguir siendo pública pero cree que "debería llegar" la entrada de una parte de capital privado, y ha considerado que es algo que tendrá que "venir por su propia madurez".

"Somos 100% público y creo que debe seguir siendo una empresa pública pero creo que, igual que tenemos 'joint venture' y tenemos alianzas de capital privado, en un futuro -y posiblemente tampoco lo vea-, sí podría haber una parte de salida, de 'free float' de la compañía. Creo que sería bueno porque va a haber un crecimiento o quizás, si hacemos 'joint venture' con otras compañías, pues que haya una forma de colaboración o de intercambio desde ese punto de vista de capital", ha expresado durante el encuentro Deusto Business Alumni.