El centro de ciberseguridad para entidades locales de la AEAD recibe el premio del CNIS 2026

Entrega del premio Transformación pública con impacto del CNIS para el centro de ciberseguridad para entidades locales de la Agencia Estatal de Administración Digital (AEAD) - M. TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de implantación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad para Entidades Locales (COCS EELL) de la Agencia Estatal de Administración Digital (AEAD), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha recibido el premio CNIS 2026 en la categoría de 'Transformación pública con impacto'.

El centro de ciberseguridad para entidades locales, premiado hoy por el Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS), garantiza la seguridad de las infraestructuras, las comunicaciones y los servicios digitales prestados por las administraciones locales.

Su puesta en marcha ha logrado, en escasos 13 meses, una evolución significativa en la forma de organizar la ciberseguridad en el ámbito local, reduciéndose los tiempos de respuesta ante incidentes y favoreciendo la confianza de la ciudadanía en el uso de los servicios digitales de la Administración.

La coordinación a nivel provincial y autonómico ha facilitado una forma de trabajo más ordenada y eficiente que ha favorecido sinergias interadministrativas y ha evitado solapamientos, tanto funcionales como en el uso de las inversiones en ciberseguridad y digitalización del PRTR.

Ha recogido el premio el director de la AEAD, Juan Jesús Torres Carbonell.