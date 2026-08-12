La creación de empresas registra su mejor junio en 19 años, con 11.153 nuevas sociedades, un 1,7% más

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MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles subió un 1,7% en junio en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 11.153 empresas, la mayor cifra en un mes de junio desde 2007, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el repunte de junio, la constitución de empresas vuelve a terreno positivo después de haber encadenado dos meses consecutivos de retrocesos interanuales.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades bajó un 22,2% interanual en junio, hasta los 344 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 30.847 euros, disminuyó un 23,5% en relación a junio de 2025.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en junio se disolvieron 1.814 empresas, cifra un 14,6% superior a la del mismo mes de 2025, la mayoría por razones voluntarias.

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Gráfico interactivo: En España se crearon 11.719 empresas en diciembre de 2025

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