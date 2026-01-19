Emirates refuerza sus operaciones en Manila con cuatro nuevos vuelos semanales - EMIRATES

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Emirates ha anunciado una ampliación de sus operaciones en el Sudeste Asiático con la incorporación de cuatro vuelos semanales adicionales entre Dubái y Manila a partir del próximo 2 de abril.

Esta decisión se enmarca en la estrategia de crecimiento de la aerolínea y refuerza su compromiso con Filipinas, elevando su oferta total a 32 frecuencias semanales hacia el país asiático.

Los nuevos servicios, operados bajo los códigos EK330 y EK331, se realizarán los lunes, miércoles, jueves y sábados. El vuelo de salida despegará de Dubái a las 12:45 horas para aterrizar en la capital filipina a la 1:25 horas del día siguiente. El trayecto de regreso partirá de Manila a las 3:25 horas y llegará a Dubái a las 8:25 horas (todas las horas locales).

La ruta será operada por aviones Boeing 777-300ER, configurados con tres clases: ocho suites privadas en 'First Class', 42 asientos cama en 'Business Class' y 304 plazas en 'Economy Class'.

Con esta ampliación, la compañía busca mejorar la conectividad para viajeros corporativos, el sector marítimo y la diáspora filipina. En concreto, se facilitarán las conexiones con mercados clave como España, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Estados Unidos y diversos países europeos.

Además, los nuevos horarios permitirán tránsitos más breves desde ciudades europeas con salidas a última hora de la mañana, como Milán, Londres, Budapest y Atenas.

En el ámbito comercial, el incremento de frecuencias supondrá un impulso para el transporte de mercancías. Cada Boeing 777-300ER tiene capacidad para transportar hasta 20 toneladas de carga en bodega, lo que reforzará las exportaciones e importaciones entre Manila y mercados internacionales en un momento clave tras la firma del Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA) entre Emiratos Árabes Unidos y Filipinas.

Más de tres décadas de presencia en Filipinas Emirates inició sus servicios en Manila en 1990. Actualmente, además de la capital, opera servicios hacia Cebú y Clark.

Gracias a su acuerdo de colaboración con Philippine Airlines (PAL), la aerolínea ofrece acceso a 15 destinos domésticos adicionales dentro del archipiélago filipino con facturación de equipaje hasta el destino final.