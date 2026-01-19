Emirates refuerza sus operaciones en Manila con cuatro nuevos vuelos semanales

Emirates refuerza sus operaciones en Manila con cuatro nuevos vuelos semanales
Emirates refuerza sus operaciones en Manila con cuatro nuevos vuelos semanales - EMIRATES
Europa Press Economía Finanzas
Publicado: lunes, 19 enero 2026 17:58
Seguir en

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Emirates ha anunciado una ampliación de sus operaciones en el Sudeste Asiático con la incorporación de cuatro vuelos semanales adicionales entre Dubái y Manila a partir del próximo 2 de abril.

Esta decisión se enmarca en la estrategia de crecimiento de la aerolínea y refuerza su compromiso con Filipinas, elevando su oferta total a 32 frecuencias semanales hacia el país asiático.

Los nuevos servicios, operados bajo los códigos EK330 y EK331, se realizarán los lunes, miércoles, jueves y sábados. El vuelo de salida despegará de Dubái a las 12:45 horas para aterrizar en la capital filipina a la 1:25 horas del día siguiente. El trayecto de regreso partirá de Manila a las 3:25 horas y llegará a Dubái a las 8:25 horas (todas las horas locales).

La ruta será operada por aviones Boeing 777-300ER, configurados con tres clases: ocho suites privadas en 'First Class', 42 asientos cama en 'Business Class' y 304 plazas en 'Economy Class'.

Con esta ampliación, la compañía busca mejorar la conectividad para viajeros corporativos, el sector marítimo y la diáspora filipina. En concreto, se facilitarán las conexiones con mercados clave como España, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Estados Unidos y diversos países europeos.

Además, los nuevos horarios permitirán tránsitos más breves desde ciudades europeas con salidas a última hora de la mañana, como Milán, Londres, Budapest y Atenas.

En el ámbito comercial, el incremento de frecuencias supondrá un impulso para el transporte de mercancías. Cada Boeing 777-300ER tiene capacidad para transportar hasta 20 toneladas de carga en bodega, lo que reforzará las exportaciones e importaciones entre Manila y mercados internacionales en un momento clave tras la firma del Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA) entre Emiratos Árabes Unidos y Filipinas.

Más de tres décadas de presencia en Filipinas Emirates inició sus servicios en Manila en 1990. Actualmente, además de la capital, opera servicios hacia Cebú y Clark.

Gracias a su acuerdo de colaboración con Philippine Airlines (PAL), la aerolínea ofrece acceso a 15 destinos domésticos adicionales dentro del archipiélago filipino con facturación de equipaje hasta el destino final.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado