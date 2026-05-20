Enrique Riquelme quiere transformar Cox con un plan de desinversiones y estudia seguir invirtiendo en España

El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, durante la segunda jornada del VII Foro Internacional Expansión, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Grupo Cox, Enrique Riquelme, ha comunicado este miércoles su objetivo de transformar la compañía con un plan de desinversiones y un nuevo foco en "muy pocos mercados" pero "muy integrados", con el fin de alcanzar a final de año una situación financiera "tremendamente óptima", y ha afirmado que evaluará seguir invirtiendo en España en agua y energía.

Riquelme ha adelantado que el siguiente paso para Cox va a suponer una evolución desde el plan anterior de "ser rentables y ganar dinero" a una "transformación" que implique poner el foco en "pocos mercados muy integrados", con la meta de ser importantes en los países en los que opere la multinacional española.

"Dentro de una disciplina financiera total, necesitamos un plan de desinversiones de mercados y activos" bajo la intención de dejar Cox, de aquí a final de 2026, con una situación financiera "tremendamente óptima", para poder arrancar posteriormente el siguiente plan estratégico y un plan de inversiones, ha explicado durante el 'VII Foro Internacional', organizado por 'Expansión'.

En esa estrategia, México será "sin duda" uno de los mercados clave -con un plan de crecimiento y operaciones corporativas en agua y energía-, así como Chile, el sur de Estados Unidos y España, entre otros.

Respecto a este último, Riquelme ha apuntado que esperarán a ver cómo evoluciona el plan nacional hídrico y si va a haber oportunidades para poder invertir a largo plazo.

En concreto, evaluarán "seguir invirtiendo" en España en agua y energía y seguirán "muy de cerca" el ámbito del almacenamiento para centros de datos, que "van a tener una demanda o están teniendo una demanda y unos problemas importantes" y suponen un "reto", según ha indicado.

LA COMPRA DE IBERDROLA MÉXICO HA SIDO UN "CATALIZADOR"

El pasado 24 de abril, Iberdrola cerró la venta de su negocio en México al grupo Cox por un importe de 4.000 millones de dólares (unos 3.414 millones de euros).

Esta operación "ha sido un catalizador, sin ninguna duda, de algo que esperábamos hacer dentro de unos años, pero lo hemos tenido a valor presente y eso nos permite tomar decisiones adecuadas para nuestra estructura de negocio", ha destacado Riquelme.

Esta "exitosa" operación empezó como una "oportunidad" que pasó "por delante" y que la firma decidió afrontar como una "gran inversión para comprar un país, una compañía líder en su mercado" y el cual conocen "tremendamente bien" y en el que confían.

Además, Riquelme ha mencionado que los "principales desafíos" de las energías renovables son su gestión y almacenamiento y ha resaltado del autoconsumo y las comunidades energéticas que suponen "una de las soluciones para dar calidad de energía y abaratar costes" y que serán "clave para todas las compañías" en los próximos años.

También ha señalado que el agua es "una herramienta clave con pocos jugadores con tecnología propia", que considera "un nicho importante" en el que ven "crecimiento y oportunidad" para la 'utility'.