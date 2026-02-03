La farmacéutica Merck (MSD) ganó 15.446 millones de euros en 2025, un 6,6% más

Archivo - Logo de Merck Sharp & Dohme (Merck & Co). - MERCK - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica Merck, conocida fuera de Estados Unidos y Canadá como MSD, se anotó un beneficio neto atribuido de 18.254 millones de dólares (15.446 millones de euros) en 2025, lo que equivale a una subida del 6,6% respecto del año anterior, según ha informado este martes.

Las ventas ascendieron a 65.011 millones de dólares (55.009 millones de euros), un 1,3% más.

En concreto, la división médica generó 58.142 millones de dólares (49.197 millones de euros) y la veterinaria 6.354 millones de dólares (5.376 millones de euros), un 1,3% y un 8,1% más, respectivamente. Otros conceptos brindaron 515 millones de dólares (435,8 millones de euros).

El sumatorio de costes de actividad, venta, administración o I+D, entre otros, fue de 43.944 millones de dólares (37.183 millones de euros), un 0,7% menos en comparativa interanual.

Ya solo en el cuarto trimestre, la compañía logró unas ganancias de 2.963 millones de dólares (2.507 millones de euros), un 20,8% menos, y una facturación de 16.400 millones de dólares (13.877 millones de euros), un 5% más.

"Nuestro negocio se benefició de la demanda de nuestra innovadora cartera, incluyendo Keytruda [medicamento oncológico], las contribuciones de los nuevos lanzamientos en el ámbito cardiometabólico y respiratorio, así como de las vacunas y los buenos resultados de la rama veterinaria", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Merck, Robert Davis.

PREVISIONES

De cara a 2026, la compañía prevé que los ingresos totales se muevan en el rango de los 65.500 a 67.000 millones de dólares (55.423 a 56.692 millones de euros).

Después, los beneficios por acción estarán entre los 5 y 5,15 dólares (4,23 y 4,36 euros). Esto contempla un impacto único de 3,65 dólares (3,09 euros) por la compra de Cidara, cerrada en 9.200 millones de dólares (7.785 millones de euros).