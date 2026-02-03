La farmacéutica Merck (MSD) ganó 15.446 millones de euros en 2025, un 6,6% más

Los beneficios del cuarto trimestre fueron de 2.507 millones de euros, un 20,8% menos

Archivo - Logo de Merck Sharp & Dohme (Merck & Co).
Archivo - Logo de Merck Sharp & Dohme (Merck & Co). - MERCK - Archivo
Europa Press Economía Finanzas
Publicado: martes, 3 febrero 2026 18:44
Seguir en

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica Merck, conocida fuera de Estados Unidos y Canadá como MSD, se anotó un beneficio neto atribuido de 18.254 millones de dólares (15.446 millones de euros) en 2025, lo que equivale a una subida del 6,6% respecto del año anterior, según ha informado este martes.

Las ventas ascendieron a 65.011 millones de dólares (55.009 millones de euros), un 1,3% más.

En concreto, la división médica generó 58.142 millones de dólares (49.197 millones de euros) y la veterinaria 6.354 millones de dólares (5.376 millones de euros), un 1,3% y un 8,1% más, respectivamente. Otros conceptos brindaron 515 millones de dólares (435,8 millones de euros).

El sumatorio de costes de actividad, venta, administración o I+D, entre otros, fue de 43.944 millones de dólares (37.183 millones de euros), un 0,7% menos en comparativa interanual.

Ya solo en el cuarto trimestre, la compañía logró unas ganancias de 2.963 millones de dólares (2.507 millones de euros), un 20,8% menos, y una facturación de 16.400 millones de dólares (13.877 millones de euros), un 5% más.

"Nuestro negocio se benefició de la demanda de nuestra innovadora cartera, incluyendo Keytruda [medicamento oncológico], las contribuciones de los nuevos lanzamientos en el ámbito cardiometabólico y respiratorio, así como de las vacunas y los buenos resultados de la rama veterinaria", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Merck, Robert Davis.

PREVISIONES

De cara a 2026, la compañía prevé que los ingresos totales se muevan en el rango de los 65.500 a 67.000 millones de dólares (55.423 a 56.692 millones de euros).

Después, los beneficios por acción estarán entre los 5 y 5,15 dólares (4,23 y 4,36 euros). Esto contempla un impacto único de 3,65 dólares (3,09 euros) por la compra de Cidara, cerrada en 9.200 millones de dólares (7.785 millones de euros).

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado