GAM abordará en su junta del 11 de mayo el nombramiento de Francisco Riberas como consejero dominical

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MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La junta general de accionistas de General de Alquiler de Maquinaria (GAM), que se celebrará previsiblemente el próximo 11 de mayo en primera convocatoria, aprobará el nombramiento por cooptación de Francisco Riberas López, de la familia Riberas, ligada a grandes grupos industriales, como consejero dominical.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes, GAM ha detallado que también someterá a la junta de accionistas la reelección de Verónica Pascual Boé como consejera independiente y de Francisco López Peña como consejero dominical.

El orden del día incluye el examen y aprobación de las cuentas anuales e informes de gestión, tanto individuales como consolidados, correspondientes al ejercicio 2025, así como la propuesta de distribución del resultado de dicho periodo y la aprobación de la gestión del consejo de administración.

Asimismo, se abordará la votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, la reelección del auditor de cuentas y la solicitud de autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

El consejo también propone la delegación de facultades para aumentar el capital social y para la emisión de obligaciones, bonos o valores canjeables y convertibles.