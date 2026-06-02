El gasto en 'delivery' para el Mundial: Más de la mitad de españoles superará los 50 euros

Personas viendo un partido de fútbol tras pedir 'delivery' - GLOVO

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de los españoles prevé gastar entre 51 y 200 euros en 'delivery' durante la celebración del Mundial de fútbol, que arranca el próximo 11 de junio y que será el más largo de la historia, mientras que un 13% eleva su presupuesto entre 201 y 500 euros, según los datos del informe 'El Mundial a domicilio: los hábitos de los españoles', impulsado por Glovo.

En concreto, el 'delivery' se perfila como una de las propuestas que crecerán durante la cita mundialista que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. Así, un 82% de los encuestados asegura que pide comida a domicilio cuando hay partido, mientras que casi siete de cada 10 prefiere pedir antes de que empiece el encuentro para evitar distracciones durante el mismo.

La pizza se posiciona como el plato favorito de los usuarios para ver un partido de fútbol del Mundial, seguida por la hamburguesa y, completando el ranking, productos para preparar el clásico picoteo.

Respecto dónde verán los partidos de la cita mundialista, el 80% afirma que prefiere ver el fútbol en casa. De este 80%, casi seis de cada 10 prefiere verlo en la propia, mientras que otro 25% opta por la la de un amigo o familiar.

Mientras que con quién verán los partidos internacionales, la opción preferida es la familia, seguida muy de cerca por los amigos y, en tercera posición, con la pareja.

El estudio señala que el uso del móvil no cesa ni cuando se celebran partidos de fútbol. Más del 80% de los encuestados afirma que mira el móvil mientras está viendo un encuentro, mientras que sólo un 18% lo deja apartado para no distraerse y casi ocho de cada 10 españoles reconocen que mirarían el teléfono para ver el resultado del partido durante una cita romántica.