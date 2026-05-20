IATA lanza el sistema para modernizar el seguimiento global de equipajes y reducir las pérdidas de maletas

Archivo - Carritos para transportar maletas en la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 30 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha anunciado el desarrollo del Baggage Community System (BCS), una plataforma digital segura diseñada para acelerar la adopción del nuevo estándar de mensajería de equipaje (BIX).

Este sistema permitirá a aerolíneas, aeropuertos y operadores de tierra mejorar la gestión de las maletas, incluso mientras parte del sector continúa operando con los antiguos sistemas de mensajes 'Tipo B' basados en redes de teletipo.

El objetivo central de esta iniciativa es mejorar la fiabilidad en la gestión de equipajes mediante el intercambio de información precisa y en tiempo real. Al procesar tanto los nuevos formatos digitales como los sistemas heredados, el BCS garantiza que las compañías que ya han invertido en tecnología moderna no pierdan la conectividad con aquellos socios que todavía utilizan métodos tradicionales, evitando así interrupciones operativas durante la transición tecnológica.

Para el pasajero, la implementación de este sistema se traducirá en una reducción de los problemas habituales, como maletas retrasadas o extraviadas. Al disponer de datos más precisos desde el mostrador de facturación hasta la entrega final, las incidencias podrán identificarse mucho antes, permitiendo ofrecer actualizaciones en tiempo real a los viajeros y agilizando las soluciones en caso de pérdida o error en la carga.

La plataforma incluye además un directorio global que simplifica los procesos de integración informática entre los distintos actores del ecosistema de viajes.

Esto acelera la incorporación de socios y permite un análisis de rendimiento más exhaustivo, apoyado en el uso de imágenes escaneadas e historiales detallados de cada bulto, lo que facilita enormemente la recuperación del servicio cuando se produce una anomalía.

Actualmente, el BCS se encuentra en una fase de pruebas en la que ya participan grandes aerolíneas como Lufthansa, Emirates, British Airways, United Airlines y Air Canada, junto a aeropuertos internacionales de la relevancia de Berlín Brandenburg o Toronto Pearson.

Se espera que la plataforma esté plenamente operativa en el tercer trimestre de 2026, otorgando un distintivo de 'BIX Ready' a aquellas organizaciones que demuestren estar preparadas para este nuevo estándar de eficiencia.

BCS es parte del trabajo más amplio de IATA para modernizar la mensajería de aviación, reducir los costes de la industria y apoyar una mayor automatización en las operaciones de equipaje.