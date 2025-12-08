IBM, en negociaciones "avanzadas" para comprar Confluent por más de 9.400 millones de euros

Archivo - Superodenador de IBM - IBM - Archivo

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía tecnológica estadounidense IBM se encuentra en negociaciones "avanzadas" para adquirir la plataforma de datos Confluent por cerca de 11.000 millones de dólares (unos 9.431 millones de euros), según ha publicado The Wall Street Journal citando fuentes conocedoras de las negociaciones.

Con la compra de Confluent, IBM pretende crecer en la nube, para la que cada vez existe una mayor demanda de servicios, según afirma el periódico, que señala que la operación podría anunciarse hoy mismo.

Confluent es una plataforma de streaming de datos en tiempo real, que permite a las empresas conectar, procesar y mover grandes volúmenes de datos para construir aplicaciones y sistemas inteligentes y contribuir a la toma de decisiones en tiempo real.