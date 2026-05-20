El mayor sindicato de Samsung suspende la huelga de 18 días en la víspera de su inicio

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La dirección de Samsung Electronics y el mayor sindicato de la compañía han alcanzado un acuerdo para suspender la convocatoria de huelga de este 21 de mayo y que pretendía alargarse hasta el 7 de junio --18 días--, a horas de dar comienzo a la protesta laboral en la que se estimaba la participación de 48.000 trabajadores.

Samsung Electronics Labor Union (SELU) y gigante tecnológico surcoreano han acordado a un nuevo convenio salarial que tendrá que ser refrendado por los miembros de la central sindical entre los días 22 de mayo y 27 de mayo, cinco jornadas durante las que quedará habilitada la consulta.

La paralización de la huelga se ha cerrado 'in extremis', evitando un conflicto laboral que amenazaba con poner en jaque a uno de los mayores fabricantes de chips del mundo y suponer un coste de 60.000 millones de euros para la economía.

El acuerdo, del que todavía no han trascendido los detalles, se ha alcanzado tras varias jornadas de negociación en las que también ha participado el ministro de Trabajo surcoreano, Kim Young-hoon. Las conversaciones entre dirección y sindicatos llevaban estancadas desde el mes de marzo.

"Los trabajadores y la dirección lograron encontrar una solución gracias a las concesiones que ambas partes hicieron", ha sostenido el responsable de la cartera de Trabajo en declaraciones recogidas por las agencia surcoreana Yonhap.

"Ambas partes no interrumpieron la comunicación y lograron alcanzar un acuerdo preliminar mediante negociaciones voluntarias. Creo en el poder del diálogo para resolver los problemas comunes que nos aqueja", ha añadido.

Por su parte, Samsung Electronics ha emitido un comunicado comprometiéndose a establecer unas relaciones laborales "constructivas y maduras" y a hacer "todo lo posible" por contribuir a la economía, continuando con su papel y responsabilidad como empresa.

Los empleados sindicados buscaban alcanzar un incremento salarial del 7% y modificar el límite impuesto en el pago de bonificaciones, así como mejorar la transparencia en el cálculo de las mismas, en un momento en el que Samsung ganó entre enero y marzo un 489% más que hace un año.