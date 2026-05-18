Navantia se adjudica casi seis millones para servicios de reparación y mantenimiento de buques del Ejército

Astillero de Navantia en San Fernando (Cádiz). - NAVANTIA

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Navantia se ha adjudicado casi seis millones de euros del Ministerio de Defensa para servicios de reparación y mantenimiento de buques del Ejército, según figura en los registros del Portal de Contratación consultados por Europa Press.

En concreto, se trata de cuatro contratos, tres adjudicados por la Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, y uno por la intendente de Cartagena (Murcia), todos dependientes de la cartera liderada por Margarita Robles, que suman 5,69 millones.

El primero está destinado a la instalación del Sistema Integrado de Control de la Plataforma de los Cazaminas Clase Segura y tiene un valor estimado de 662.680 euros.

PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OCHO MESES

Este contrato, gestionado por la Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, está tipificado como de servicios de reparación y mantenimiento de buques y cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses desde su adjudicación, o hasta el 30 noviembre, o hasta agotar saldo ejecutable, lo que antes suceda.

El segundo contrato, licitado por la intendente de Cartagena, está centrado en un Acuerdo Marco de Varadas y Pinturas de buques apoyados por el Arsenal de Cartagena y cuenta con un valor de 2,5 millones de euros. También está clasificado como servicio de reparación y mantenimiento de buques de guerra y su plazo de ejecución finaliza igualmente el próximo 30 de noviembre.

El tercero, adjudicado de nuevo por la Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, contempla también el acuerdo marco de varadas de buques de la Armada por valor de 1,5 millones. Igualmente, se trata de servicios de reparación y mantenimiento, y el plazo de ejecución es de ocho meses, o hasta el 30 de noviembre o hasta agotar saldo ejecutable, lo que antes suceda.

Por último, el cuarto contrato tiene como objetivo el 'overhaul' o regeneración de los cañones OTO Melara 76/62 para los Buques de acción marítima clase Meteoro. Este convenio, adjudicado por la Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, tiene un valor de 1,03 millones de euros para servicios de reparación y mantenimiento de armas y sistemas de armas.

De nuevo, el plazo de ejecución es de ocho meses desde su adjudicación o hasta el 30 de noviembre, o hasta agotar saldo ejecutable, lo que antes suceda.