El PP apuesta por el 'turismo idiomático': atraer turistas interesados en aprender español

MADRID 1 Mar.

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que plantea impulsar el impulso idiomático en España, una estrategia que se basa en atraer turistas interesados en aprender el idioma español.

En su propuesta, registrada para su debate en la Comisión de Industria y Turismo y a la que ha accedido Europa Press, el partido esgrime que es necesario promover el turismo idiomático como motor económico, cultural y educativo, pues es un plan que contribuye a la desestacionalización del turismo y la diversificación de destinos, especialmente en ciudades más pequeñas y entornos rurales.

Así, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo insta a impulsar una estrategia nacional al respecto para aprovechar la proyección internacional del español como uno de los idiomas más hablados del mundo, en coordinación y colaboración con las comunidades autónomas, entidades locales y demás instituciones públicas, acompañando para ello a dicha estrategia de una dotación estatal específica de recursos para su eficaz implantación.

COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES

En este escenario, se plantea fomentar la colaboración con las universidades españolas, públicas y privadas, así como con centros acreditados de enseñanza del español para extranjeros, con el fin de reforzar la calidad académica y la oferta formativa vinculada al aprendizaje del idioma.

Otra petición que sugiere el PP es promover acuerdos de cooperación con instituciones culturales que difundan la lengua española y la cultura de España, facilitando programas que integren el aprendizaje del idioma con el conocimiento de la historia, tradiciones y patrimonio histórico y cultural del país.

También plantea programas de inmersión lingüística y cultural, especialmente dirigidos a estudiantes internacionales, potenciar la promoción internacional del turismo idiomático e incentivar la implantación de programas de turismo idiomático en destinos menos saturados y en zonas rurales, contribuyendo así al desarrollo económico local y al intercambio cultural.