Ryanair se alía con Google Cloud para optimizar sus operaciones con Inteligencia Artificial

Avión de Ryanair - Europa Press

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ryanair y Google Cloud han anunciado este miércoles un acuerdo estratégico de cinco años que situará la plataforma de inteligencia artificial (IA) y datos de Google en el núcleo de las operaciones de la aerolínea líder en Europa.

Mediante este acuerdo, Ryanair desplegará los servicios de Google Cloud y la suite Google Workspace entre sus 35.000 empleados, con el objetivo de optimizar la eficiencia operativa e impulsar su plan de crecimiento sostenible hasta los 300 millones de pasajeros anuales para 2034.

El despliegue integra Gemini Enterprise, la plataforma de IA agéntica de Google Cloud, que permitirá conectar datos organizativos, automatizar flujos de trabajo complejos y diseñar agentes de IA personalizados.

La tecnología se aplicará principalmente en la automatización de la toma de decisiones, la gestión logística de las tripulaciones de vuelo y la mejora de la productividad global de la plantilla.

APUESTA POR LA RESILIENCIA MULTICLOUD Y LA IA DE VANGUARDIA

Uno de los pilares clave del acuerdo es la adopción de una estrategia de nube dual por parte de Ryanair.

Al integrar la tecnología multicloud de Google Cloud, la aerolínea asegura la continuidad operacional de sus sistemas críticos en caso de eventuales incidencias en un único proveedor, garantizando la fluidez de sus itinerarios de vuelo y la atención al cliente.

Asimismo, Ryanair integrará modelos avanzados desarrollados por Google DeepMind, como AlphaEvolve y WeatherNext, para perfeccionar las operaciones de su flota, predecir necesidades meteorológicas y optimizar la planificación de los calendarios de mantenimiento preventivo.