El sector del ocio nocturno prevé facturar 217 millones esta Nochevieja

Discoteca - ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DISCOTECAS

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector del ocio nocturno prevé facturar cerca de 217 millones de euros durante la Nochevieja, con un incremento medio de 0,4% del volumen de negocio respecto al año anterior, según los datos del 'Estudio de Perspectivas para la Nochevieja 2025', realizado por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, España de Noche, y Coca Cola.

En concreto, el informe revela que los locales de ocio afrontan la última noche del año con perspectivas positivas y estabilidad económica, teniendo en cuenta que el 96,1% de los locales abren ese día y que un 66,4% de los espacios confían en igualar o superar los resultados de facturación de la noche de Fin de Año del pasado año.

Por otro lado, este año la preventa de entradas ha funcionado un 12,4% mejor que el año pasado entre los locales que tienen venta 'online', pasando del 56,04% al 63%.

Además, el 28,9% de los locales de ocio que tienen venta anticipada tienen vendidas antes de abrir sus puertas, superando el 90% de la venta de sus entradas a través del ticketing, lo que supone un incremento del 48% en tan sólo un año y pone de manifiesto la importancia de la venta anticipada y de las ventajas de comprar las entradas a precios más reducidos en un contexto de incertidumbre económica como la actual.

Respecto a las expectativas de asistencia de público, se mantiene la tendencia alcista de los últimos años y 6.175.000 personas escogerán algunos de los 16.500 locales de ocio españoles para celebrar este año la Nochevieja.

El informe revela cómo es el perfil del público que acude a estas fiestas que es mayoritariamente juvenil, con una edad media de 30,3 años. Por franjas, el 51% es público tendrá entre 20 y 30 años y el 42% entre 30 y 40 años. Asimismo, el 43% de los locales espera contar con público turista y cobra relevancia el local, ya que el 72% contará con público de su ciudad, el 31,7% con gente de su provincia y el 18,3% de la misma comunidad autónoma.

Por otra parte, los datos muestran que los locales están incorporando experiencias variadas para Nochevieja. Así, el 17,8% hará sesiones de tarde, el 13,1% abrirá antes de las campanadas, mientras que casi uno de cada cinco establecimientos (17,8%) organizará espectáculos culturales. En cuanto a la ambientación musical, el 55% apostará por los DJ residentes, mientras que un 32% de los locales repasará los grandes éxitos del año.

LA CAMPAÑA NAVIDEÑA GENERARÁ 44.877 EMPLEOS

Por otro lado, la campaña navideña 2025 del sector del ocio nocturno generará 44.877 empleos, con una media de 4,68 trabajadores extra por discoteca y 3,69 en bares de copas durante diciembre.

A este crecimiento del empleo se suma un incremento del peso económico de la Navidad dentro de la facturación anual, que alcanza el 19% del volumen de negocio total, frente al 17,3% registrado en 2024, lo que supone un incremento del 9,83%.