La segunda edición de Food 4 Future, epicentro del sector foodtech, recibe 7.217 visitantes en Bilbao

El evento tecnológico ha contado con 253 firmas expositoras y 386 expertos han participado en su Food 4 Future World Summit

BILBAO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 7.217 personas han visitado la segunda edición de Food 4 Future (F4F2022) que ha convertido a Bilbao, a lo largo de esta semana, en el "epicentro mundial del sector foodtech". Este evento tecnológico internacional, organizado por NEBEXt y AZTI, ha contado con 253 firmas expositoras, y en su Food 4 Future World Summit, 386 expertos mundiales han presentado las últimas innovaciones de la industria alimentaria y han abordado el futuro de la alimentación desde la perspectiva de la sostenibilidad, la digitalización y los nuevos hábitos de consumo.

Según han informado los organizadores, entre el 17 y el 19 de mayo, Bilbao se ha convertido en "la capital mundial del sector foodtech", ya que, un total de 7.217 personas procedentes de más de 25 países han descubierto en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), donde se ha desarrollado la segunda edición de Food 4 Future - Expo Foodtech, "las últimas innovaciones y soluciones tecnológicas que están transformando la industria de la alimentación y bebidas".

Con un impacto económico de más de 14 millones de euros para la capital vizcaína, Food 4 Future se ha consolidado "como el foro tecnológico de referencia internacional para la industria de la alimentación y bebidas", al liderar la innovación del sector "en todos sus segmentos", el cárnico, bebidas, pesquero, lácteos, hortofrutícola, cereales, conservas, y el del aceite.

Con el objetivo de "potenciar esa innovación e incentivar la digitalización de la industria", F4F2022 ha contado con más de 250 firmas expositoras, entre las que destacan Ibermática, Tecnalia,

Chemometric Brain, BCC Innovation, TTAF, Eurecat, Basque Food Cluster, Blendhub, Lantern, Multiscan Technologies, IFR SAU, AZTI, Dassault Systèmes, BASF, Buhler, CEIN, Agrobank, Beaz, Sener, Icex, Infor Software Iberia, T-Systems, CNTA, EIT FOOD, Convertix o Pal Robotics.

Países Bajos ha sido el país invitado, "como reconocimiento del liderazgo en transformación del sistema de alimentos que abandera la nación". Países Bajos y Euskadi "han creado sinergias para fortalecer las relaciones" e impulsar "una transformación verdadera en la industria agroalimentaria", con el objetivo de que sea "más digital, sostenible y automatizada".

EL FOOD 4 FUTURE WORLD SUMMIT 2022

En el marco de este evento se ha desarrollado también el Food 4 Future World Summit 2022, el mayor congreso europeo de innovación foodtech, que ha analizado durante las tres jornadas los nuevos métodos aplicados por la industria de los alimentos en cada una de sus categorías.

De esta forma, ha abordado el establecimiento de los productos plant-based y el cambio de factores de consumo; la relación entre salud y alimentación; la preocupación por la sostenibilidad y la reducción de desperdicios alimentarios o "la palanca de transformación" que supone la tecnología para convertir estos retos en oportunidades de negocio que ayuden al sector a seguir siendo uno de los principales en la economía mundial".

Además, 386 expertos de todo el mundo han abordado "las principales cuestiones" para rediseñar los modelos de negocio en el ámbito de la alimentación. Entre ellos han destacado profesionales de la talla de José M. Ordovás, director Nutrition and Genomics de Tufts University; Andoni Luis Aduriz, chef y fundador de Mugaritz o Dipika Matthias, de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Todos ellos han compartido escenario con "organizaciones consolidadas" como Coca-Cola, Carrefour, Angulas Aguinaga, AZTI o Blendhub, "para ayudar a la industria a avanzar en sistemas de producción más eficientes y sostenibles, a través de la experiencia de casos reales que ya están triunfando actualmente".

MÁS TALENTO EMPRENDEDOR

Food 4 Future 2022 ha sido la edición "con más presencia de talento emprendedor" y la que ha congregado a más startups internacionales. En un espacio de más de 4.000 metros cuadrados, las principales empresas emergentes del "ecosistema foodtech" han dado a conocer sus últimas novedades, productos y servicios disruptivos.

De esta forma, más de 200 proyectos emprendedores han participado en el FoodTech Startup Forum, escenario por el que han pasado startups de Agrotech, Industria 4.0, Automatización, Refrigeration and Climate, Food Processing, Food Packaging, y Food Science; y en el Get in the Ring

Bilbao, iniciativa para impulsar el talento emergente y conocer la escalabilidad de las propuestas, que por primera vez se ha organizado en Euskadi de la mano de la organización Get in the Ring y el ICEX.

Organizado por NEBEXT y AZTI, Food 4 Future-Expo Foodtech, ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco y ha sido respaldado por socios estratégicos como el ICEX, EIT Food, ELIKA, Hazi, ILSI Europe, Food for Life Spain, Grupo Spri Taldea, Eatable Adventures, ERIAFF, FIAB, IASP (Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación), o la Santelmo Business School.

La segunda edición del congreso ha contado con la participación de otros representantes de la cadena de valor de Euskadi, como Neiker en la investigación agritech, AZTI en la innovación foodtech, la fundación Basque Culinary Centre en la investigación gastronómica, así como con el

Cluster de Alimentación de Euskadi.