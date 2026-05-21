SpaceX desvela pérdidas de 3.683 millones en el primer trimestre de cara a su debut en el Nasdaq

Archivo - El empresario Elon Musk en Berlín - Hannibal Hanschke/Reuters Images / DPA - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por el magnate Elon Musk, ha dado un nuevo paso para su inminente salto al parqué del Nasdaq con la publicación en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) del folleto de su oferta, que podría suponer la mayor OPV de la historia y asignar una valoración próxima a los 2 billones de dólares (1,7 billones de euros) a la empresa, que ha desvelado sus cuentas del primer trimestre, cuando perdió 4.276 millones de dólares (3.683 millones de euros).

En el documento registrado ante la CNMV estadounidense, el conglomerado aerospacial, que en abril ya había presentado una solicitud confidencial, confirma su intención de cotizar en los mercados Nasdaq de Nueva York y Texas bajo el símbolo 'SPCX'.

Si bien SpaceX no precisa en el folleto la cantidad de acciones ni el precio objetivo para la colocación, la prensa estadounidense calcula que buscará levantar hasta 75.000 millones de dólares (64.600 millones de euros) en su salida a bolsa, con una valoración de entre 1,75 y 2 billones de dólares (1,5 y 1,7 billones de euros), lo que supondría la mayor OPV de la historia, superando la protagonizada por Saudi Aramco en 2019.

Por otro lado, el documento informa de que Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Barclays, Deutsche Bank Securities, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, Allen & Company, Cantor, Needham & Company, Raymond James, Societe Generale, Stifel, William Blair, BTG Pactual, ING, Macquarie Capital, Mirae Asset Securities, Mizuho y Santander actuarán como 'joint book-running managers' de la operación serán

La compañía tiene previsto utilizar los ingresos netos obtenidos a través de la oferta para financiar su estrategia de crecimiento, incluyendo la expansión de la infraestructura de computación de IA, mejoras en su infraestructura y vehículos de lanzamiento, el aumento de la escala y la capacidad de las constelaciones de satélites, así como para fines corporativos generales.

Asimismo, advierte de que, tras la finalización de la oferta, Elon Musk será beneficiario de la mayoría del poder de voto de las acciones ordinarias y de las acciones ordinarias Clase B, que eligen a la mayoría del consejo de administración, por lo que SpaceX espera ser una "empresa controlada" según las normas de gobierno corporativo de Nasdaq y Nasdaq Texas, por lo que no estará obligada a tener una mayoría de consejeros independientes en su consejo ni a establecer comités independientes de remuneración y nombramiento.

Además, adelanta que no prevé declarar ni pagar dividendos en efectivo a los titulares de las acciones ordinarias de la compañía "en un futuro próximo", sino que contempla retener las ganancias futuras, si las hubiere, para financiar el crecimiento del negocio, aunque señala que la futura política de dividendos queda a discreción del consejo de administración y dependerá de las condiciones vigentes en el momento, incluyendo los resultados de operaciones.

De este modo, SpaceX tomaría la delantera en la 'carrera' por debutar en bolsa respecto de otras 'startups' tecnológicas como OpenAI, que estaría ultimando el registro de una solicitud confidencial para empezar a cotizar el próximo otoño, según informaba el diario 'Wall Street Journal'.

RESULTADOS.

En este sentido, la documentación registrada por SpaceX revela que, en el primer trimestre de 2026, la compañía contabilizó pérdidas de 4.276 millones de dólares (3.683 millones de euros), multiplicando por ocho los 'números rojos' de 528 millones de dólares (455 millones de euros) del mismo periodo de 2025.

De su lado, los ingresos de la empresa sumaron 4.694 millones de dólares (4.043 millones de euros), un 15,4% más que un año antes, impulsados por el crecimiento del 31,6% del negocio de conectividad, que acoge Starlink, con una facturación de 3.257 millones de dólares (2.805 millones de euros).

Asimismo, la división de IA de SpaceX alcanzó una cifra de negocio en el trimestre de 818 millones de dólares (705 millones de euros), un 12,5% más que un año antes, aunque el negocio espacial disminuyó un 28,4%, hasta 619 millones de dólares (533 millones de euros).

Por otro lado, el gasto de capital estimado por la compañía para los primeros tres meses del ejercicio aumentó un 144%, hasta 10.107 millones de dólares (8.706 millones de euros).

En el conjunto de 2025, SpaceX registró pérdidas de 4.937 millones de dólares (4.252 millones de euros), en contraste con las ganancias de 791 millones de dólares (681 millones de euros) de 2024. De su lado, los ingresos de la compañía el año pasado crecieron un 33,2%, hasta 18.674 millones de dólares (16.085 millones de euros).