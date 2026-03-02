El Rey llega a la inauguración del MWC 2026

El Rey a su llegada al MWC 2026. - DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)

El Rey Felipe VI ha llegado sobre las 9.15 horas de este lunes al Mobile World Congress (MWC) para encabezar la inauguración del evento, que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) hasta el jueves.

Ha llegado junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y ha sido recibido por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Entre las autoridades también estaban el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.

En representación del evento, han asistido el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga; el consejero delegado de GSMA, John Hoffman, y la directora de marketing de GSMA, Lara Dewar.

La edición de este año del congreso de telefonía celebra el 20 aniversario de su llegada a Barcelona, en 2006, y prevé superar de nuevo los 100.000 visitantes.