Vueling retoma la conexión entre Barcelona y Madrid a partir del 5 de octubre

Archivo - Un avión de Vueling - VUELING - Archivo

BARCELONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG, retomará la conexión entre Barcelona y Madrid a partir del 5 de octubre y los vuelos ya están a la venta hasta el 29 de marzo de 2027, informa este jueves en un comunicado.

Durante la mayor parte de octubre, la aerolínea contará con diez frecuencias semanales, con dos vuelos diarios, uno por la mañana y otro por la tarde, de lunes a jueves, además de un vuelo los viernes y otro los domingos.

A partir del 31 de octubre, la conexión incorporará también los sábados y pasará a ofrecer once frecuencias semanales, manteniendo el doble vuelo diario de lunes a jueves para facilitar los viajes de ida y vuelta en el mismo día, y una frecuencia diaria de viernes a domingo para los viajes de fin de semana.

La recuperación de esta conexión, que Vueling ya operó a principios de año cuando las opciones de transporte entre ambas ciudades se vieron limitadas, "permitirá a la aerolínea seguir dando respuesta a las necesidades de movilidad entre Barcelona y Madrid, en un escenario de mayor demanda, especialmente entre los clientes que viajan por motivos profesionales".

Durante el mes de octubre las salidas de la mañana entre lunes y jueves desde el Aeropuerto de Barcelona serán entre las 7.20 y las 7.30 horas, y entre las 9.25 y las 9.40 desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas; por la tarde, los vuelos saldrán a las 18.35 desde Barcelona y entre las 20.35 y las 20.45 horas desde Madrid.

También durante octubre, los viernes la conexión se operará desde Barcelona a las 18.35 horas y volverá desde Madrid a las 20.35; mientras que el domingo saldrá a las 16.45 desde la Ciudad Condal y a las 18.50 desde la capital.

HASTA MARZO DE 2027

A partir del 31 de octubre de 2026 y hasta el 29 de marzo de 2027 las salidas por la mañana desde Barcelona de lunes a viernes serán a las 7.30 horas y desde Madrid a las 9.30; por las tardes, serán a las 17.30 desde la Ciudad Condal y a las 19.30 desde la capital.

El fin de semana, a partir del 31 de octubre, se incorporará la conexión del sábado, que se operará desde Barcelona a las 10.10 y desde Madrid a las 12.10 horas, mientas que el domingo el despegue desde Barcelona será a las 17.30 y a las 19.30 desde Madrid.