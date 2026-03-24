Lufthansa extiende hasta octubre la suspensión de algunos vuelos a Oriente Próximo

Aviones de Lufthansa. - Boris Roessler/dpa

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Lufthansa ha extendido hasta octubre la cancelación de vuelos a Oriente Próximo con motivo de la guerra en Irán, según ha informado la compañía.

Así, los vuelos a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), Beirut (Líbano) y Teherán (Irán) estarán suspendidos hasta el 24 de octubre, mientras que otros destinos, como Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Tel Aviv (Israel), por el momento, están cancelados hasta el 31 de mayo.

Todos los pasajeros afectados pueden cambiar su reserva sin coste o solicitar un reembolso.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) mantiene activa una recomendación de no volar a Baréin, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí hasta el 27 de marzo.