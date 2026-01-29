Óscar Puente asegura que las roturas de carril son habituales en Europa, pero casi nunca con daños personales

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece para dar cuenta del caos ferroviario, en el Senado, a 29 de enero de 2026 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado que las roturas de carril en las vías de tren son habituales en las redes ferroviarias como la europea, pero casi nunca producen accidentes con daños personales.

En el Pleno del Senado de este jueves, el ministro ha explicado que la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) trabaja en estudios de investigación, en algunos de ellos junto a Adif, para conocer más a fondo las causas y consecuencias de esas roturas.

"Se producen con cierta frecuencia, pero casi nunca con pérdidas humanas o daños personales. Normalmente los sistemas de detección avisan y otras veces no, teniendo en cuenta los parámetros de seguridad que tenemos en la normativa", ha manifestado.

Puente, que durante su intervención pidió a su grupo parlamentario que no le aplaudiera por respeto al asunto tratado cuando casi arrancaba un aplauso --después de criticar al PP por ovacionar a su senador--, ha defendido que no ha mentido ni ocultado información, tras las críticas de la oposición.

"Aquí ni se ha mentido ni se ha ocultado información. Las actuaciones de renovación y modernización no se definen de manera genérica, ni política. Se definen en proyectos constructivos y conforme a la normativa ferroviaria. ¡Qué patas más cortas tendría una mentira al decir públicamente lo contrario de lo que dicen los documentos públicos!", ha argumentado.

DÉFICIT DE INVERSIÓN

El titular de Transportes también ha dicho que la red ferroviaria española no está saturada, poniendo como ejemplo que la línea Milán-Roma, ya en el año 2009, contaba con 182 trenes diarios, o que la de París-Lyon tiene 200 trenes al día, frente a los 90 de la Madrid-Barcelona.

En cuanto a las inversiones, ha admitido que la red ferroviaria sí ha sufrido un déficit de inversión, pero durante los Gobiernos anteriores del PP, que ha cuantificado en 30.000 millones de euros, en función de lo que se invertía en 2009 frente a lo que se dejó de invertir entre 2012 y 2017, año este último en el que la inversión se reducía a 1.700 millones, en contraste con los 5.000 millones de 2025.

"Se escudarán en la crisis económica. Yo no sé si faltaron los recursos, lo que sí tengo claro es que la decisión política no estaba, porque si no había dinero, al menos sí se podían haber preparado los proyectos para que cuando lo hubiera, pudiéramos acelerar la inversión. Sin embargo, se dejaron caducar las declaraciones de impacto ambiental, como la de la línea a Extremadura", ha lamentado.