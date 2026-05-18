Ryanair negocia la renovación del contrato de O'Leary como CEO hasta abril de 2032

Archivo - El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, durante una rueda de prensa de Ryanair, a 11 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Ryanair Holdings está a punto de concluir las conversaciones con Michael O'Leary para renovar como consejero delegado del grupo hasta abril de 2032, mientras que en los próximos días se iniciarán las consultas con los principales accionistas institucionales de la compañía.

Así lo ha anunciado la irlandesa con motivo de la presentación de los resultados financieros correspondientes al año fiscal 2025-2026, en los que reportó un beneficio después de impuestos récord de 2.260 millones de euros (antes de partidas excepcionales), un 40% más con respecto al ejercicio previo.

En virtud del nuevo contrato propuesto, O'Leary dispondrá de una opción de compra sobre 10 millones de acciones a precio de mercado --213,5 millones de euros según la jornada actual en la Bolsa de Irlanda--, pero, al igual que en su concesión de 2019, estas opciones solo podrán ejercerse si se alcanzan unos objetivos "muy ambiciosos" de beneficio después de impuestos o de crecimiento del precio de las acciones, lo que "generará un valor sustancial para todos los accionistas".

Esta renovación de O'Leary, cuyo actual mandato vencerá en 2028, supondría seguir al mando del grupo más allá de los 70 años. Sus inicios en Ryanair se remontan a 1988 como director financiero, hasta desempeñar el cargo de CEO del grupo desde abril de 2019.

En cuanto a otros cambios y tras un periodo de importante renovación del consejo, Stan McCarty (presidente) y Róisín Brennan (directora sénioir independiente) han acordado permanecer en el órgano hasta septiembre de 2029 y 2030, respectivamente, para facilitar la gestión experimentada del grupo, la sucesión ordenada y la incorporación de nuevos consejeros externos no ejecutivos.

De vuelta con los resultados, los ingresos totales del grupo se elevaron un 11%, alcanzando los 15.540 millones de euros, impulsados por un aumento del 4% en el tráfico de pasajeros, que ya suma 208,4 millones de usuarios anuales.

A pesar del conflicto en Oriente Próximo, que han disparado el precio del combustible a niveles superiores a los 150 dólares por barril, Ryanair ha destacado una estrategia de coberturas que asegura el 80% de su suministro para el próximo año a un precio de unos 67 dólares.