Tripulantes de AVE y larga distancia recogen firmas pidiendo más medios y formación para actuar en emergencias

Trenes parados y andenes vacíos en en la estación de Santa Justa de Sevilla. A 19 de enero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tripulantes de AVE y trenes de larga distancia han denunciado en la plataforma Change.org que no cuentan con los medios ni la formación en seguridad necesarios para actuar en caso de emergencia ferroviaria, por lo que están recogiendo firmas para revertir con urgencia dicha situación.

En concreto, a través de la recogida de firmas que han iniciado este pasado martes, solicitan "una formación práctica, reglada y periódica en materia de seguridad, recuperando los protocolos conjuntos con el personal de conducción y supervisión".

Asimismo, los tripulantes demandan que se dote a toda la tripulación de medios de comunicación operativos, como teléfonos corporativos y walkie-talkies.

EN DOS DÍAS SUMA MÁS DE 22.000 APOYOS

"Soy tripulante de AVE y trenes de alta velocidad, me conocerás por ser el que lleva el carrito de las bebidas, sí, pero también soy el que debe velar por tu seguridad como pasajero en el caso de que se produzca un accidente o cualquier emergencia", ha declarado el impulsor de la petición que en dos días suma más de 22.000 apoyos, Manuel Nieves. En este contexto, el miembro de la tripulación ha reconocido que tiene miedo, ya que están viendo cómo "por problemas de mantenimiento se reduce su seguridad y la de los viajeros".

"Y sin embargo, nosotros cada vez recibimos menos formación en seguridad y tenemos menos medios para actuar en caso de necesidad", ha criticado. Así, en el texto de su recogida de firmas, Nieves ha señalado que "por responsabilidad profesional y ética se ven en la obligación de realizar una denuncia pública clara y firme".

"Existe una situación estructural de desprotección normativa, técnica y operativa que compromete gravemente la seguridad ferroviaria, poniendo en riesgo tanto a los trabajadores como a los pasajeros", destacan, haciendo hincapié en que el accidente de Adamuz (Córdoba) recuerda "lo urgente que es mejorar ya los medios y la formación que tienen las personas que, en caso de emergencia, toman las decisiones sobre cómo proceder, cómo y cuándo evacuar un vagón o cómo velar por su seguridad y la de los demás".

En este sentido, han recordado que, mientras que en situaciones de emergencia o evacuaciones son los interventores y los tripulantes quienes asumen funciones de seguridad, "este ejercicio de funciones críticas se realiza sin el correspondiente reconocimiento legal, sin amparo normativo específico y con una formación insuficiente".

De este modo, han lamentado que la formación recibida no ha ido incrementándose con el tiempo sino que es en la actualidad "inferior" a la recibida hace años por los tripulantes. Igualmente, han apuntado que tampoco disponen de sistemas de comunicación directa y eficaz entre las tripulaciones de a bordo y las figuras clave del sistema ferroviario (interventor, maquinista y centros de gestión).

"Resulta especialmente grave que se nos identifique ante el pasaje como personal responsable mediante chalecos de alta visibilidad, mientras se nos priva de herramientas básicas como terminales corporativos o equipos de radio (walkie-talkies)", han indicado, manifestando que esta situación genera una 2incomunicación absoluta en contextos críticos, donde cada segundo resulta determinante para la seguridad de las personas".