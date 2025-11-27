CCOO alerta de que España "difícilmente cumplirá" en 2030 la meta de reducir a la mitad la pobreza

Archivo - Tiendas de campaña en el Puente del Reino, en Valencia. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) ha alertado de "retrocesos y avances insuficientes" de España para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030, especialmente en materia de pobreza, desigualdad, cuidados, violencia machista, trabajo decente o cooperación.

Así se desprende del nuevo Informe Sindical de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2025, elaborado por el Instituto Paz y Solidaridad de la Fundación 1º de Mayo que apunta que "difícilmente" podrá cumplirse el objetivo de reducir a la mitad la pobreza.

El informe apunta que, a pesar de la ligera reducción de la tasa de pobreza y exclusión social (AROPE), ésta sigue afectando a una de cada cuatro personas: 26,8% de las mujeres y 24,8% de los hombres en 2024. Entre la juventud de 16 a 29 años, la vulnerabilidad se mantiene especialmente alta y crece en el caso de las mujeres jóvenes.

El estudio alerta además del impacto del encarecimiento de la vivienda, ya que los hogares inquilinos destinan ya de media el 47% de sus ingresos al alquiler, muy por encima del 30% recomendado, con mayores porcentajes en comunidades turísticas y grandes ciudades.

Entre quienes viven de alquiler, un 27,3% no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada y más de una quinta parte ha sufrido retrasos en el pago de gastos básicos. Así, "España difícilmente cumplirá en 2030 la meta de reducción de la pobreza a la mitad ni la de inclusión social, económica y política de todas las personas, salvo que se refuercen de manera muy sustancial las políticas relacionadas", ha argumentado la Fundación.

El objetivo de igualdad de género y violencias machistas (ODS 5) es de los que "más lejos se encuentran de poder alcanzarse". Así, los datos de violencia de género muestran un aumento del número de casos registrados en todas las franjas de edad.

El informe subraya también la sobrecarga de cuidados que recae sobre las mujeres --por ejemplo, en las excedencias por cuidados-- y el ritmo lento de avance en participación y liderazgo. "Aunque crece la presencia de mujeres en cargos directivos y espacios de decisión, el techo de cristal continúa siendo una realidad", ha argumentado la entidad.

Respecto a trabajo decente y juventud, se constata la existencia de más empleo, pero demasiada precariedad. La proporción de jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan, conocidos como "ninis", ha bajado del 13,9% en 2020 al 10,1% en 2024, mientras que quienes estudian y trabajan a la vez, los "sisis", han pasado del 9,8% al 12,2%.

Sin embargo, el texto advierte de que el aumento de los "sisis" refleja también el encarecimiento de la educación y la necesidad de compatibilizar estudios y empleo para poder sostener la formación, lo que penaliza especialmente a la juventud de clase trabajadora.

La tasa de empleo y la actividad mejoran, y la temporalidad ha descendido tras la reforma laboral, pero "persisten grandes brechas de género, nacionalidad y diversidad funcional, así como un volumen preocupante de personas trabajadoras pobres y un incremento de los riesgos psicosociales y de los accidentes laborales mortales, por lo que las metas de empleo digno no se cumplirán en 2030".

En materia de paz, justicia e instituciones sólidas, los datos de trata, explotación y delitos de odio muestran una realidad persistente de vulneración de derechos, "con especial incidencia de los delitos por motivos racistas y LGTBIfóbicos".

En cuanto a las alianzas internacionales, la Ayuda Oficial al Desarrollo española ha mejorado respecto a los mínimos de la década pasada, pero sigue "muy lejos" del objetivo del 0,7 % de la Renta Nacional Bruta comprometido internacionalmente, por lo que los objetivos 16 y 17 van camino de no cumplirse.

AVANCES EN CLIMA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Entre los avances, destacan las metas de clima y transición justa, ya que las emisiones de CO2 per cápita se han reducido un 28% desde 2009, y crece el peso de las energías renovables y del autoconsumo: en 2024 se contabilizan más de 550.000 instalaciones de autoconsumo, la mayoría residenciales.

No obstante, estos avances no garantizan que las emisiones se mantengan por debajo de lo necesario para no superar los 1,5 C de temperatura por encima de la media preindustrial. Por otra parte, según el estudio, las mejoras en servicios públicos, educación y salud podrían verse amenazadas por la falta de políticas públicas.

Así, concluye el informe, aunque España presenta "avances claros en las metas vinculadas a educación inclusiva y cobertura sanitaria, la calidad, la equidad territorial y la suficiencia financiera de los servicios públicos están lejos de estar garantizadas".