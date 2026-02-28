CEDDD propone elevar al 4% la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad (CEDDD) y la Dependencia ha presentado a los partidos políticos sus propuestas de enmienda a la Proposición de Ley sobre cuota de reserva de empleo de las personas con discapacidad que propone elevar al 4%.

CEDDD considera que el porcentaje vigente del 2% permanece inalterado desde hace más de cuatro décadas y "no ha logrado corregir la brecha laboral que afecta al colectivo".

En este sentido, el colectivo ha recordado que la tasa de paro de las personas con discapacidad es del 18,5% y la de ocupación del 28,9%, fente a la población sin discapacidad que es del 69,7%. En su opinión, estas cifras reflejan una "infrarrepresentación estructural en el mercado laboral ordinario, pese a la existencia de la cuota del 2%".

CEDDD ha recordado que el marco constitucional --rtículos 9.2, 14, 35 y 49 de la Constitución Española--obliga a los poderes públicos a garantizar la igualdad real y efectiva, así como el derecho al trabajo. Asimismo, el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas reconoce el derecho al empleo en igualdad de condiciones.

Por ello, propone modificar el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, estableciendo una cuota del 4%, distribuida entre contratación directa en la plantilla ordinaria y centros especiales de empleo.

A su juicio, este modelo permite "garantizar la presencia real en el mercado ordinario, fortalecer el ecosistema de economía social, aportar seguridad jurídica a las empreas y eliminar la cultura de excepcionalidad administrativa en el cumplimiento".

Para CEDDD el incremento al 4% responde a "un criterio de proporcionalidad social, actualización histórica y búsqueda de mayor efectividad real, sin generar disrupciones empresariales desproporcionadas".

Además de la elevación de la cuota, CEDDD ha presentado a los partidos otras propuestas para su incorporación en las enmiendas a la reforma de la Ley de cuota de reserva como la supresión del carácter

excepcional del cumplimiento mediante centros especiales de empleo, eliminando la necesidad de autorización administrativa previa, la creación de un mecanismo automático de "importe sustitutorio" proporcional al número de puestos no cubiertos, liquidado junto al Impuesto sobre Sociedades y con destino finalista a políticas activas de empleo de personas con discapacidad.