Asens admite "demasiado ruido" sobre el sólo sí es sí pero le recuerda a Sánchez que han presentado ya 7 propuestas

El dirigente de UP reconoce que la polémica "tiene una dimensión técnica importante" y pide "autocrítica" de todos



MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, comparte con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hay "demasiado ruido" sobre la reforma de la Ley del sólo sí es sí, pero le ha recordado que su formación ha presentado ya siete propuestas. Ha pedido además "autocrítica" por parte de todos.

Asens ha respondido, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, a las palabras del presidente del Gobierno en las que pedía a Unidad Podemos que haga pública la última propuesta que, según afirma la formación morada, presentaron el pasado fin de semana.

"Nosotros hemos puesto siete propuestas sobre la mesa, creo que no se puede decir que no haya voluntad de acuerdo, no hemos sido nosotros los que nos hemos levantado de la mesa, ha sido el PSOE quien de forma unilateral lo ha hecho", ha explicado Asens.

De las palabras del presidente de Gobierno, Asens ha asegurado quedarse con la idea de que "hay demasiado ruido" y comparte que hay que "bajar decibelios porque la gente está cansada de la polémica". Asens ha reconocido, incluso que dicha "polémica tiene una dimensión técnica importante", cuando desde el Ministerio de Igualdad se ha venido argumentando que las "discrepancias son políticas"

Asens ha admitido que las relaciones están en un "mal momento", pero ha confiado en el acuerdo porque "las posiciones entre los ministerios de Justicia e Igualdad no están tan alejadas". "Por eso soy optimista", ha argumentado el dirigente de Podemos para quien, si al final este acuerdo no se logra, "sería un error importante que el PSOE se plantee un acuerdo con la derecha".

"Todos saben cual es su posición en relación a los derechos de las mujeres y esto debería salir con la mayoría de la investidura, sería un error sacarlo con quienes han recortado en materia salvaje los fondos en igualdad de género, quien se ha opuesto a todos los avances a la Ley trans, a la del aborto y con quienes niegan la violencia de género", ha argumentado Asens.

Asens ha reconocido la necesidad de hacer "autocrítica", pero ha rechazado que ésta tenga que venir exclusivamente desde el Ministerio de Igualdad. "Estoy pensando en todos, en los dirigentes políticos en los medios de comunicación y también en la oposición que está utilizando de forma muy interesada y alarmista este debate para ganar posiciones partidistas con el dolor de las víctimas. Todos tenemos responsabilidad", ha añadido.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos ha reconocido el desgaste que está suponiendo la polémica porque "está costando transmitir a la ciudadanía que el foco no debería estar situado en las pena".

"Ésta es una buena ley que cambia un paradigma, porque el machismo no se combate con más cárcel, pero el foco mediático se ha situado en relación al efecto no deseado de las penas y ese es un debate que está perdido de antemano en la opinión pública", ha reconocido Asens.

Respecto al papel de la vicepresidente del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Asens ha reclamado para el Ministerio de Igualdad "el liderazgo" en el debate de la reforma de la Ley del sólo sí es sí. "Con esto no quiero decir que Díaz se desentienda, que no aparezca públicamente, no quiere decir que no esté preocupada y que no este ejerciendo su liderazgo, que lo está ejerciendo, pero a veces es más importante trabajar con discreción que no hacer ruido en los medios".

"Hemos hecho todos demasiado ruido enviándonos recados, Sánchez no envió un recado y abonó el ruido del que el se quejaba, Yolanda Díaz no está contribuyendo a eso, pero no quiere decir que se desentienda, quien tiene que liderar esto es Igualdad que tiene los técnicos y la legitimidad", ha concluido Asens.