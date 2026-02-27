El Cermi publica la primera historia del movimiento social de la discapacidad en España

Postada del libro de Manuel García Ortis sobre la historia del movimiento social de la discapacidad en España - CERMI

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha publicado el primer libro sobre la historia del movimiento social de la discapacidad en España, una investigación historiográfica que permite conocer documentadamente el proceso de génesis y desarrollo de la discapacidad organizada, desde los inicios del siglo XX hasta el presente.

Esta reconstrucción histórica de la vertebración asociativa de la discapacidad proporciona una visión de conjunto temporalizada de esta parte de la sociedad civil que hasta ahora carecía de una indagación histórica global.

Según Cermi, la elaboración y posterior publicación de esta 'Historia del movimiento social de la discapacidad en España' "colma una laguna historiográfica relevante, sumando a la discapacidad organizada al elenco de movimientos sociales (obrero, feminista, de derechos civiles, etc.) que cuentan con literatura histórica propia".

La obra ha sido realizada por Manuel García Ortiz, investigador especializado en estudios sociales de discapacidad, que ya elaboró para el CERMI una 'Historia de la discapacidad', publicada en forma de libro en 2024.

Esta investigación historiográfica se enmarca en el programa de actividades desplegado por el Cermi con motivo del 20º aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se conmemora en 2026.

Para la redacción y publicación de este título -el número 2 de la colección Activistas- el Cermi ha contado con la ayuda económica del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.