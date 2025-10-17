Derechos Sociales alerta de "bolsas de pobreza" y apuesta por la prestación universal por crianza

Archivo - La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.- Europa Press - Archivo

Este 17 de octubre se celebra el Día Internacional de Erradicación de la Pobreza y Lucha contra la Exclusión Social

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha alertado de que se están creando "bolsas de pobreza" infantil y ha asegurado que desde el Ministerio de Derechos Sociales van a seguir apostando por la prestación universal por crianza para avanzar en la erradicación de la pobreza.

"No se puede hablar de pobreza en nuestro país sin hablar de los alarmantes datos de pobreza infantil, que si son dramáticos para el presente de estos niños y niñas, también lo son para el futuro del país, porque lo que nos dice la evidencia es que quien es pobre cuando es niño, niña o adolescente, tiene una gran posibilidad de seguir siendo pobre en el futuro, es decir, estamos creando bolsas de pobreza, especialmente en familias monomarentales", ha subrayado Martínez, este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de un acto organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES).

En el acto, celebrado en la sede de la Representación de la Comisión Europea en España, con motivo del Día Internacional de Erradicación de la Pobreza y Lucha contra la Exclusión Social, que se celebra este 17 de octubre, EAPN ha presentado su informe sobre pobreza en España.

La secretaria de Estado se ha comprometido a seguir trabajando para aprobar una medida que, según ha indicado, tienen ya muchos países y que se ha demostrado como "la más eficaz para reducir la pobreza infantil". "Por nuestra parte, seguiremos empujando por la prestación universal por crianza", ha asegurado, al tiempo que ha añadido que "llegará un momento" en el que la sociedad se preguntará "por qué España no lo ha hecho antes".

Martínez ha defendido que esta ayuda por crianza tiene que ser universal para evitar "las trabas burocráticas de acceso" y asegurarse de que "llegue a todo el mundo". Preguntada por el motivo que frena la puesta en marcha de esta prestación, Martínez ha apuntado que hay "una cuestión presupuestaria" pero también hay "un debate político".

Además, acerca de la ley de familias, ha indicado que es la voluntad del ministerio llevarla a votación cuando tengan "los acuerdos" y en eso siguen "trabajando".

Sobre el informe de EAPN, publicado este jueves, la secretaria de Estado ha puesto de relieve que el documento hace dos referencias "clave": las políticas fiscales y la vivienda.

Martínez ha apuntado que España es "una economía fuerte, la mejor de la zona euro" pero ha advertido de que "este crecimiento económico, esa riqueza no se traslada y no llega a todo el mundo de la misma manera".

En este sentido, ha apostado por que contribuyan más los que más tienen. "Eso es un debe y tenemos que empezar a abrir el debate de que los que más tienen paguen más y contribuyan más a la cohesión social de este país", ha insistido.

EL IMPACTO DE LA VIVIENDA

En cuanto a la vivienda, Martínez ha puesto en valor que "se han mejorado los salarios" y "hay menos precariedad" pero ha lamentado que "ese incremento de la renta salarial de las familias se ve absorbida por los precios de la vivienda".

"Los datos nos demuestran que muchas familias que en otra situación, o con unos precios de la vivienda regulados, más controlados, no estarían en la situación de pobreza y exclusión, están ahí", ha apuntado.

En ese sentido, ha puesto en valor la propuesta del plan de vivienda, presentada el pasado lunes por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, arropado por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que van a presentar en el seno del Gobierno.

"Es fundamental la construcción de vivienda social, sí, pero es fundamental también tener medidas que regulen el precio de la vivienda hoy", ha subrayado, al tiempo que ha remarcado que son "optimistas" sobre el apoyo de la parte socialista del Gobierno al plan.

En todo caso, ha recordado que ya hay una ley de vivienda que da herramientas a municipios y comunidades autónomas para bajar el precio de la vivienda y ha instado a "los gobiernos autonómicos del Partido Popular a que apliquen la ley y a "avanzar conjuntamente en un tema que evidentemente preocupa a la sociedad española y que está teniendo consecuencias dramáticas en la vida diaria de muchos hogares españoles".

En esta línea, el presidente de la EAPN-ES, Carlos Susías, ha advertido de que la vivienda se ha convertido en "un elemento de empobrecimiento brutal de las familias". "El alquiler ha subido más de un 35% y, por si fuese poco, los que más alquilan son los que tienen menos posibilidades de acceder al crédito, es decir, las familias más vulnerables", ha advertido.

Además, ha apuntado que en algunas comunidades autónomas, como Baleares o Canarias, se ha llegado a una subida del alquiler del 77% y, por ello, ha abogado por políticas de vivienda a medio y largo plazo, como es "la construcción de más vivienda social no enajenable", y por "medidas directas" que redunden en las personas que no pueden acceder a un hogar.

También ha exigido que se "active" la ley de familias "que en estos momentos está en el Congreso durmiendo el sueño de los justos", que se apruebe una prestación universal por hijo y que se lleve adelante "una reforma fiscal" que permita "actuar contra la pobreza" que sigue, según ha lamentado, en "cifras inaceptables".