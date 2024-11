Igualdad llama a no "romantizar" la violencia de género en la campaña por el 25N 'Ni una más. Ni una menos'

Vuelve a interpelar a los entornos de las víctimas que "pueden jugar un papel determinante"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha presentado este viernes la campaña institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el lunes 25 de noviembre, con el nombre 'Ni una más. Ni una menos', en la que llama a no "romantizar" la violencia machista.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha explicado en la presentación de la campaña, que ésta tiene como objetivo interpelar a los entornos para que colaboren a "arrinconar al violento" y a que "el miedo, la vergüenza, la culpa cambien de bando". "Y solamente se podrá cambiar de bando cuando el agresor, el violento, el machista se sienta acorralado, se sienta realmente apartado por una sociedad que mira hacia una ciudadanía sin violencia, hacia una sociedad sin violencia, hacia una democracia sin violencias de género", ha asegurado, para añadir que tiene "una mirada de esperanza".

Además, Redondo ha expuesto que se trata de una campaña "ambiciosa, más explícita que la anterior sobre entornos que también presentamos y es una campaña destinada, como siempre, a sensibilizar a una sociedad que sabemos ya claramente está en contra de las violencias".

Igualmente, la ministra ha indicado que la campaña pretende "sensibilizar y hacer consciente a la ciudadanía de la importancia de, entre todos, construir una sociedad libre de violencias más digna y más justa".

En cuanto a las asesinadas por violencia de género, Redondo ha dicho que se trata de cifras "terribles" y "demoledoras". En lo que va de año son 40 las mujeres y, desde 2003, son 1.285. Mientras, los menores asesinados por violencia vicaria este 2024 son ocho.

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, ha recalcado que la campaña transmite un mensaje "claro y firme": "No debemos romantizar la violencia de género". En este sentido, ha explicado que es "muy común" que el agresor intente acercarse a la víctima "apelando al arrepentimiento, pidiendo perdón, apelando al amor". En todo caso, ha subrayado que "el amor no debe doler ni debe someter".

Asimismo, ha expuesto que la campaña "pone el énfasis en el ciclo de la violencia de género". "Ese ciclo no comienza siempre de manera evidente, por eso muestra imágenes pues muy cotidianas, sino que se manifiesta de manera progresiva a través de comentarios, a través de gestos, de miradas, que pueden parecer insignificantes, pero que no lo son, que son avisos, que con el tiempo aumentan en intensidad y frecuencia", ha asegurado.

"EL AGRESOR NO ES UN MONSTRUO AJENO O EXTRAÑO"

Además, Martínez ha señalado que "el agresor no es un monstruo ajeno o extraño, no es un monstruo que sea visible", sino "un hombre común, de cualquier edad o condición social, que utiliza el control y la violencia como mecanismos de poder".

También ha explicado que pone de manifiesto, al igual que la anterior campaña de Igualdad, la importancia de los entornos. En este sentido, ha indicado que las personas cercanas a las víctimas que sufren violencia de género "pueden jugar un papel determinante" y ha añadido que son quienes pueden identificar señales de alerta y pueden ayudar. "Las alertas son una oportunidad para intervenir y prevenir que la situación empeore. La violencia de género no es un asunto privado, es una cuestión pública, es un delito público que nos concierne a todos y a todas", ha afirmado.

Por otro lado, Martínez ha destacado la labor del 016, que ofrece información, asesoramiento jurídico y apoyo psicosocial inmediato tanto para las víctimas como para quienes las rodean. "Este servicio tiene como objetivo orientarnos sobre cómo actuar, cómo podemos ayudar, cómo podemos apoyar y cómo podemos prevenir la violencia de género en nuestro entorno", ha agregado.

Finalmente, la canción que acompaña a la campaña es 'Me quiso a morir', y según la delegada, recuerda a la sociedad que el amor más importante es el que se tiene a uno mismo. "Con esta campaña queremos transmitir a la sociedad un mensaje de responsabilidad colectiva, no mirar hacia otro lado, no minimizar las señales y no guardar silencio. Ante la más mínima sospecha, debemos actuar. Podemos estar salvando una vida, podemos estar rescatando a una mujer de su cárcel invisible", ha concluido.