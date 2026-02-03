Marlaska asegura "prevención" y "contundencia" contra la explotación sexual y el PP acusa al Gobierno de "paripé"

1048518.1.260.149.20260203175922 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que están trabajando en la "prevención" y en dar una respuesta "eficaz y contundente" contra la explotación sexual de mujeres y menores de edad, mientras el PP ha acusado al Gobierno de hacer un "paripé".

En respuesta a la senadora del PP Nidia María Arévalo, quien le ha preguntado sobre las "medidas que está tomando el Gobierno para luchar contra la explotación sexual de menores", el ministro del Interior ha asegurado que su trabajo es "prevención, más medios, respuesta eficaz y contundente" contra "aquellos criminales que atentan contra la libertad de los menores".

Entre otras actuaciones, el ministro ha destacado un operativo con otros 12 países de la Unión Europea con más de 20 detenidos y la incautación de material pedófilo, o el acuerdo con la Iglesia Católica "para que esos abusos sexuales no queden impunes". También ha puesto en valor la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años, anunciada este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que están "monitorizando el conjunto de las redes al objeto de poder determinar y concretar el alcance y las nuevas tendencias criminales en materia de agresión a menores".

Por su parte, la senadora del PP le ha afeado que "su vocación y la de su Gobierno, que dicen ser abolicionistas, es todo un paripé" porque, según ha "cuando tienen que hablar claro de los negocios de la familia del presidente del Gobierno, se quedan muy calladitos".

En este sentido, Arévalo ha acusado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de participar en el "negocio del suegro" donde, según ha denunciado, "se explotaba y se prostituía a mujeres, a hombres y también a menores", unos hechos que Marlaska ha tachado de "falsos".

"No eran saunas. Eran ocho locales, como mínimo, de un negocio muy estructurado. No era un negocio del suegro de Sánchez, no. Era un negocio familiar, del padre de Begoña, de sus tíos, de su hermano y de ella misma, es decir, del presidente del Gobierno", ha denunciado la senadora 'popular'.

Marlaska ha reprochado a Arévalo que "la explotación de los menores le interesa bastante poco". "A usted le interesa otra cuestión que es hacer ruidos e imputar al presidente del Gobierno hechos absolutamente falsos. Pero le diré, a nosotros nos importa hacer frente a toda actuación criminal contra nuestros menores", ha respondido el ministro.

Por otro lado, ambos han condenado el último asesinado machista, el de una mujer de 52 años asesinada en Mos (Galicia) el pasado domingo, presuntamente a manos de su expareja.

"La lacra de la violencia de género se extiende como la peste por todo nuestro país. No entiende de edad, ni de condición social, ni de condición económica. En el ayuntamiento de Mos, del que soy alcaldesa, nos azotó duro, con la muerte, con el asesinato de nuestra vecina Belén. Señor Ministro, hoy de nuevo le pido al Gobierno que los asesinos no queden impunes", ha reclamado Arévalo.

Marlaska ha coincidido en que "la violencia de género es la mayor lacra que puede afrontar cualquier tipo de sociedad" y ha afirmado que "este Gobierno está trabajando firmemente desde el minuto uno".