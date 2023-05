Víctimas de violencia de género denuncian su abandono por parte de todos los partidos y reclaman una reunión con Sánchez

Denuncian que se está incumpliendo la Ley contra la violencia de género y muchas mujeres no pueden acceder a sus derechos

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Nacional de Mujeres y Menores Resilientes de la Violencia de Género ha denunciado a Europa Press su abandono por parte de la clase política española que, según ha indicado, nos le ha recibido en toda esta legislatura. Ahora, antes de que esta acabe, han reclamado una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de que escuche sus reclamaciones.

La portavoz de esta entidad, Elena del Pilar Ramallo, ha explicado que representa a cientos de víctimas de esta lacra que quieren ser escuchadas antes de que las formaciones comiencen a realizar sus promesas electorales de cara a los próximos comicios locales y autonómicos del 28 de mayo.

Según ha lamentado, "ningún partido" defiende en la actualidad sus necesidades y derechos y cree que no hay ningún representante político al que le "importe" la vida de estas víctimas.

Ramallo ha explicado que el Ministerio de Igualdad y Podemos las han "ignorado y ninguneado desde el primer día", "no han atendido" sus peticiones y no las han recibido. "Además, han legislado en contra de nuestra seguridad y la de nuestros hijos", ha denunciado. Del mismo modo se ha referido al PSOE. "Nos ha ignorado en todas propuestas remitidas, no nos ha recibido la presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso", ha lamentado, en referencia a la socialista Beatriz Carillo.

DENEGADO UN ACTO EN EL CONGRESO

En este sentido, ha señalado que tampoco otras diputadas han aceptado una reunión con la asociación y, según ha explicado, en la Cámara baja se les ha "denegado la realización de un acto" por el Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebra el 25 de noviembre.

Tampoco la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, las ha recibido y, según ha indicado Ramallo, "ha ignorado también las numerosas peticiones realizadas para presentarle un estudio sobre los derechos laborales de las mujeres víctimas que no figuran ni en los convenios colectivos". "Y, en lo referente a situaciones de menores, víctimas de violencia, se ha mostrado absolutamente insensible. Por lo que, entendemos que, su proyecto político Sumar, representará esta misma postura", ha señalado.

En cuanto al principal partido de la oposición, la portavoz de Consejo ha asegurado que "para el PP" ellas son "víctimas de segunda" y asegura que creen que las víctimas "se merecen lo que les pasa". "Nuestros problemas y los de nuestros hijos les dan igual", a insistido.

"Ante el desprecio existente por las víctimas de violencia machista y, la posibilidad de que este partido llegue a gobernar se decidió intentar hablar con Borja Samper, de víctimas a víctimas, nos ha despreciado y no nos ha contestado", ha declarado. "Nos gustaría que quedase claro que cuando el PP se refieren a nosotras y nuestros problemas mienten", ha apuntado.

Desde la entidad denuncian, del mismo modo, el rechazo sufrido por Ciudadanos, Más País o "grupos nacionalistas" que "no han contestado" a las peticiones que les fueron enviadas sobre su situación.

DENUNCIAN EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY

El Consejo quiere aclarar que, por parte de los políticos se están "dando por ciertas declaraciones falsas sobre la violencia machista" que "afectan directamente" a las víctimas y a sus vidas. Y, en este sentido, Ramallo señala que se está incumpliendo la ley de Protección Integral contra la Violencia de Género (LOIVG), e incluso se sanciona por pedir las victimas sus derechos y, que no se pagan las prestaciones a las víctimas de violencia, victimizándolas nuevamente.

La portavoz del Consejo apunta que "esto ocurre en gobiernos del PP" autonómicos y ha denunciado que, aunque lo han puesto en conocimiento de la formación, esta les ha "ignorado". Además, se ha informado a cargos autonómicos socialistas en donde esto ocurre, y tampoco han obtenido respuesta. "Nadie ha respondido ni ha hecho nada", ha denunciado.

Es por eso y, ante esta situación de "impotencia", que esta entidad ha reclamado una reunión con el presidente del Gobierno, para hablar de estos temas y de la situación que están viviendo. En la actualidad, según ha indicado Ramallo, están a la espera de su respuesta.