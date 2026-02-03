Elma Saiz afirma que la prohibición de menores de 16 años en redes pone a España "a la vanguardia internacional"

La ministra de Inclusión Seguridad Social y Migracioneas y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado que la prohibición del acceso a redes sociales de menores de 16 años pone a España "a la vanguardia internacional" y ha señalado que tienen una alianza con "otros cinco países europeos" y que mantendrán una primera reunión en los "próximos días".

"A partir de la semana que viene vamos a modificar la legislación en España para que los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables, para que la modificación de los algoritmos sea un delito penal y para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. España vuelve a liderar internacionalmente con una medida de progreso en la que nos vamos a aliar con otros cinco países europeos y cuya primera reunión tendrá lugar en los próximos días", ha informado Saiz, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra y portavoz del Ejecutivo ha apuntado que quienes "tienen un adolescente en casa" estarán "absolutamente de acuerdo y convencidos de lo importante de generar esos entornos seguros". Por ello, ha añadido que van a trabajar para alcanzar el acuerdo con el resto de grupos parlamentarios, ya que la norma que recoge esta prohibición está, como ha recordado el Ministerio de Juventud e Infancia, actualmente en tramitación parlamentaria en el Congreso.

"Vamos a trabajar, como lo hacemos siempre, para alcanzar y lograr los acuerdos de todas las fuerzas políticas para que se sumen anuncios tan importantes que nos vuelven a colocar en la vanguardia internacional en algo tan importante como defender los entornos seguros de los adolescentes", ha insistido.

Entre las medidas, Saiz ha destacado que las plataformas van a estar obligadas a implantar sistemas de verificación de la edad "que vayan más allá de simples declaraciones formales, garantizando que existan verdaderas barreras reales y eficaces en este sentido". En todo caso, ha apuntado que el paquete de medidas se irá "detallando" en "las próximas fechas, en los próximos días, en las próximas semanas".