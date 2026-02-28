El PP critica que el Gobierno no desvela cuántos jóvenes se benefician de programas europeos

Archivo - Varias jóvenes en el Retiro - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas en las que critica al Gobierno por no desvelar cuántos jóvenes se benefician de programas europeos.

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP cuestiona que, cinco años después de que el Gobierno anunciara que 18.300 jóvenes completarían programas específicos financiados con fondos europeos, "no exista información pública, consolidada y verificable sobre cuántos jóvenes han completado los programas financiados con fondos europeos ni sobre los resultados obtenidos.

Los populares también quieren saber por qué ha decidido el Gobierno "retrasar" el cumplimiento del objetivo hasta 2026 y sustituir el objetivo inicialmente comprometido (18.300 jóvenes completando programas) por "una mera verificación administrativa del pago de subvenciones".

En este punto, insisten en saber cuántas personas han completado efectivamente los programas de juventud financiados con fondos europeos hasta la fecha y qué resultados concretos se han obtenido en términos de inserción laboral, mejora de competencia so reducción de la precariedad juvenil.

"¿Qué evaluación ha realizado el Gobierno sobre la eficacia real de los fondos europeos destinados a políticas de juventud y qué indicadores de resultados utiliza para medir si estos recursos están mejorando efectivamente la formación, la empleabilidad y/o las condiciones de vida de los jóvenes?", preguntan.

Igualmente, el PP pide al Ejecutivo que detalle las medidas que ha adoptado o prevé adoptar para garantizar la transparencia, la trazabilidad del gasto y la rendición de cuentas en la ejecución de los fondos europeos destinados a políticas de juventud.

"¿Considera el Gobierno que sustituir objetivos de impacto real por objetivos de verificación administrativa es compatible con los compromisos adquiridos con la Unión Europea y con las necesidades reales de la juventud en España?", cuestiona el PP.