ACNUR estima que 600 refugiados sudaneses han llegado a España a través de Ceuta en lo que va de 2026

Refugiadas sudanesas se reúnen en un asentamiento temporal en Koulbous, Chad, junto a la frontera con Sudán, en marzo de 2025, después de huir del conflicto todavía en curso. - ACNUR / ALA KHEIR

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estima que unos 600 refugiados sudaneses han llegado a España a través de Ceuta en lo que va de año, lo que los sitúa como "una de las principales nacionalidades entre las personas que llegan a esta ciudad autónoma".

En un comunicado, ACNUR muestra su "preocupación" por que muchas de las personas sudanesas que llegan a España "no formalizan su solicitud de asilo". "La falta de información sobre sus derechos, las dificultades de acceso al procedimiento de asilo y la intención de continuar su viaje hacia otros países europeos figuran entre los principales obstáculos", ha explicado.

De esta forma, la organización ha destacado la "importancia" de garantizar que todas las personas que puedan necesitar protección internacional "reciban, desde el primer momento, información clara, comprensible y en un idioma que entiendan, sobre su derecho a solicitar asilo y sobre el procedimiento correspondiente".

La entidad pide "reforzar el acompañamiento de estas personas para que puedan tomar decisiones informadas sobre la protección internacional y formalizar su solicitud de asilo sin demoras, mediante la aceleración de los procedimientos de registro y formalización a través del refuerzo de recursos humanos y técnicos".

Además, reclama "fortalecer" la identificación temprana de necesidades específicas, incluyendo personas en situación de vulnerabilidad, niños y niñas no acompañados, y víctimas de violencia o trata; y garantizar el acceso a un sistema de acogida adecuado a sus necesidades, teniendo en cuenta las experiencias de violencia, persecución y desplazamiento que muchas de estas personas han sufrido tanto en su país de origen como durante el trayecto.

"Un acceso rápido y efectivo al asilo no solo es esencial para la protección de las personas que huyen de conflictos y persecución, sino que también contribuye a una gestión más justa y eficaz del sistema de protección internacional desde las primeras etapas tras la llegada", ha indicado la Agencia, que reitera su disposición a seguir colaborando con las autoridades españolas y otros actores.

MÁS DE 14 MILLONES DE DESPLAZADOS

ACNUR sostiene que, desde abril de 2023, más de 14 millones de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares, tanto dentro del país como hacia países vecinos, en "una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo". Además, ha asegurado que la población civil "continúa enfrentándose a niveles extremos de violencia, a una inseguridad alimentaria severa y un acceso cada vez más limitado a servicios básicos".

En este contexto, ha destaado que, entre 2024 y 2025, más de 14.000 sudaneses llegaron al continente europeo, lo que supone un aumento del 232% desde el inicio del conflicto. Estos movimientos reflejan la falta de perspectivas de paz y el aumento de las necesidades tanto en Sudán como en los países vecinos", ha indicado.

Desde su punto de vista, la paz y la adopción de respuestas humanitarias y de desarrollo sostenibles son "urgentemente necesarias para que las personas refugiadas de Sudán puedan vivir con dignidad dondequiera que se encuentren".