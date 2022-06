ACNUR transforma una estación de metro de Madrid en un refugio antiaéreo en el Día Internacional del Refugiado

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

ACNUR, en colaboración con Metro de Madrid, ha convertido por unos días la estación museo de Chamberí en el refugio antiaéreo que fue en la época de la Guerra Civil y como lo son ahora las estaciones de Kiev o de Járkov en Ucrania.

El objetivo que persigue la entidad, aprovechando la celebración del Día Internacional del Refugiado, es concienciar a los visitantes sobre lo que consideran uno de los grandes retos de esta época: la situación de las personas refugiadas.

Tal y como ha asegurado ACNUR, a día de hoy más de 100 millones de personas se han visto forzadas a abandonar sus hogares a causa de los conflictos, la persecución o las violaciones de derechos humanos.

La representante de este Alto Comisionado de Naciones Unidad en España, Sophie Muller, ha destacado el "sentido histórico" que tiene la estación de Chamberí en donde, según ha apuntado, "tuvieron que refugiarse muchas personas españolas en uno de los momentos más duros que ha conocido España".

HISTORIAS REALES

A lo largo de una ruta guiada por la estación, el visitante se sumergirá en la experiencia de las personas que se ven obligadas a huir para salvar su vida, pero no sólo de la guerra más reciente en Ucrania, sino también de quienes se tienen que esconder de las bombas que caen en Siria o en Yemen, la realidad de quienes ven peligrar sus vidas en la República Democrática del Congo, en Myanmar, en Burkina Faso, Mali o Centroamérica.

De hecho, según ha informado ACNUR, a lo largo del recorrido por la estación hay historias reales de personas refugiadas que viven o vivieron en España.

Así, destaca la de Mariam, una refugiada de Costa de Marfil que sufrió mutilación genital cuando era una niña y con tan solo 17 años fue obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella.

En este sentido, el secretario de Estado de Migración, Jesús Perea, ha recordado "a los que no están en las portadas". "No olvidemos a las personas que huyen de crisis como Afganistán, Mali, Burkina Faso o Eritrea, y que no están en el foco de atención en este momento", ha declarado.

Por su parte, el presidente del Comité español de ACNUR, José María Gil-Robles, ha mostrado su sentimiento de empatía con las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por culta de los conflictos y la persecución. "Como padre de niñas pequeñas, viendo esa recreación es difícil no sentir la angustia que deben experimentar tantos padres y madres obligados a escapar con lo puesto", ha reconocido.

Del mismo modo, ha señalado que, aunque sería "un futuro bastante lejano", sería "estupendo" que en próximos días mundiales del refugiado se pudieran celebrar con "la disminución del número de desplazados forzosos.

En la inauguración también estuvo presente David Pérez, Consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, quien señaló que "esta acción en el Metro permite llamar la atención sobre la situación de las personas que sufren la guerra y que tenemos la necesidad de atender con toda la humanidad y los medios que están a nuestro alcance".