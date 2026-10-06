Casi 25.000 migrantes han llegado este año de forma irregular a España, más de la mitad a Península y Baleares

Archivo - Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España)- Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24.646 migrantes han llegado entre enero y el 30 de septiembre de este año de forma irregular a España, 12.742 de ellos a la Península y a Baleares (51%), según el último balance del Ministerio del Interior, consultado por Europa Press.

En este sentido, el informe refleja que en lo que va de 2026 han entrado a España por vía marítima y terrestre de forma irregular un total de 24.646 migrantes, un 10,3% menos que hasta septiembre del año pasado, cuando fueron 27.475. Por vía marítima llegaron al país 19.900, un 19% menos que en 2025 (cuando se produjeron 24.586 llegadas), en 854 embarcaciones, 113 menos que el año anterior.

Igualmente, el informe refleja que han aumentado un 8,8% las llegadas irregulares por vía marítima a la Península y Baleares, pasando de 11.709 en 2025 a 12.742 en 2026. En concreto, han arribado este año en 753 embarcaciones, siete más que el año anterior.

Asimismo, señala que a la Península han llegado por vía marítima 6.334 migrantes, lo que supone un 7,9% más que los que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado (5.865). Han arribado a bordo de 403 embarcaciones, 27 menos que en 2025.

Mientras, a Baleares han llegado 6.408 personas hasta el 30 de septiembre de este año, 564 más que hasta el mismo mes de 2025. Han entrado en 350 embarcaciones, frente a las 316 que emplearon los que arribaron el año pasado.

En el caso de Canarias, revela una caída del 44,5% en las llegadas irregulares de migrantes. Hasta el 30 de septiembre han llegado 7.133 personas a bordo de 95 embarcaciones, 5.715 menos que en los mismos meses de 2025 (con 12.848 a bordo de 211 pateras).

Igualmente, Interior señala que, sin contar con el 30 y 31 de julio, han entrado a Ceuta por vía terrestre de forma irregular este año un total de 4.076, 1.430 más que en el mismo periodo de 2025 (cuando fueron 2.646, un 54% más).

Además, indica que, desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre, han llegado dos personas por vía marítima a la ciudad autónoma de Ceuta, frente a las cuatro que lo hicieron en 2025.

Por parte de Melilla, han entrado 23 migrantes a la ciudad autónoma por mar (dos menos que en los mismos meses de 2025) y 670 por vía terrestre (427 más que en el mismo periodo del año anterior, un 175,7% más).