Compromís tacha de "injusticia" que los saharauis no puedan regularizarse y pide al Gobierno que lo solucione

Archivo - La diputada de Compromís, Águeda Micó, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto del Congreso, Águeda Micó, ha alertado este martes de "la injusticia" que supone que las personas saharauis no entren en el proceso de regulación por lo que ha pedido al Gobierno una solución al respecto.

"Se ha quedado un tema sin resolver en este reglamento y es que hay una carencia y una injusticia con las personas saharauis que no entran en el proceso de regularización. El Gobierno deberá estudiar de qué forma se soluciona esta cuestión, porque es verdad que sí que las personas migrantes que piden asilo sí que tienen el derecho de regularización, pero las personas apátridas no. Y esto tampoco tiene demasiado sentido", ha afirmado en rueda de prensa en el Congreso.

Está previsto que el Consejo de Ministros apruebe este martes el real decreto para la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes en España, según ha confirmado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que se encuentra de viaje en China.

Como ha recordado la diputada, la nueva norma va en línea con los valores que su formación defiende y ha recordado que, "no hace mucho", se aprobó con "una amplísima mayoría la ILP de Regularización Ya, con el único voto en contra de Vox".

Por ello, ha asegurado que el texto que se aprueba este martes en el Consejo "no es un gesto simbólico". "Es una medida de justicia social y también de sentido común, porque estas personas ya forman parte de nuestra sociedad, cuidan, construyen y sostienen sectores claves de nuestra economía. Negarles derechos básicos es una anomalía democrática", ha argumentado.