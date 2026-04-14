Tesh Sidi (Sumar) denuncia que los saharauis quedan "fuera" de la regularización y pide al Gobierno rectificar

La diputada de Sumar Tesh Sidi durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Sumar Tesh Sidi ha denunciado que el Gobierno deja "fuera" a las personas saharauis de la regularización extraordinaria de migrantes aprobada este martes por el Consejo de Ministros, una decisión que considera que "no es casualidad", sino parte de una política contra este colectivo.

"El Gobierno deja fuera a los saharauis en el reglamento de regularización extraordinaria. No es casualidad: es una política contra el pueblo saharaui, con el consentimiento de la izquierda y la inacción de nuestro espacio", ha asegurado en un hilo en la red social X.

En borradores inciales, el Ejecutivo había incluido a los solicitantes del estatuto de apátrida junto a los solicitantes de protección internacional como colectivo que, además de los inmigrantes en situación irregular, podían presentarse al procedimiento, pero han sido excluidos en el texto finalmente aprobado en el Consdejo de Ministros.

EL CONSEJO DE ESTADO PIDIÓ ELIMINAR LA MENCIÓN A LOS APÁTRIDAS

El dictamen del Consejo de Estado sobre el Real Decreto del proceso extraordinario de regularización pidió suprimir la referencia a los solicitantes de apatridia.

Según ha explicado Sidi, en España más del 90% de los reconocimientos del estatuto de apátrida corresponden a personas saharauis. Sin embargo, ha criticado que esta figura jurídica supone un "sucedáneo de derechos" inferior a la protección internacional, al no equiparar sus garantías.

Igualmente, ha señalado que el procedimiento para obtener el estatuto de apátrida "suele tardar tres años", tiempo en el que las personas solicitantes ha dicho que no pueden trabajar ni ejercer "ningún derecho", además de carecer de información sobre el estado de su expediente. A su juicio, esta situación constituye "violencia institucional".

La diputada también ha recordado que, tras un acuerdo impulsado por Podemos con el PSOE para una regularización extraordinaria, ya se contemplaba la exclusión de las personas saharauis apátridas. En este sentido, ha asegurado que solicitó una reunión con la ministra y presentó preguntas por escrito que no "jamás fueron respondidas". "Al menos, en el primer borrador no eran tan explícitos en su discriminación hacia todo un pueblo migrante en España", ha afirmado.

Posteriormente, en otro post ha adjuntado una imagen del supuesto borrador anterior al finalmente aprobado en el que sí se incluía a los apátridas junto a los solicitades de protección internacional. "Por lo que sea en este ya no aparecen", ha lamentado.

Asimismo, ha criticado las declaraciones de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, al sostener que la población saharaui está "protegida".

"Hoy la ministra habla de que los saharauis están protegidos. ¿Protegidos con qué? ¿Con carecer de papeles durante más de tres años, sin poder comer, sin poder trabajar, sin poder acceder a un centro de salud, con la incertidumbre de no saber dónde está tu expediente? ¿Eso es estar protegido?", ha cuestionado Sidi.

De la misma manera, Sidi ha afirmado conocer "muy bien" esta realidad y ha acusado al Ejecutivo de ejercer nuevamente "violencia" contra el pueblo saharaui, denunciando además el "silencio cómplice" de las fuerzas de izquierda. "Hoy debemos alegrarnos por los miles de migrantes que conseguirán algunos derechos, pero también debemos señalar al PSOE y Sumar", ha subrayado.

Finalmente, ha destacado que el pueblo saharaui no espera que España resuelva el conflicto, pero sí ha exigido que no sea discriminado en materia migratoria. "Recordar que los saharauis no esperan que el Estado colonial resuelva el conflicto, pero sí que no los discrimine como migrantes, generando un agravio respecto a otros migrantes. El Gobierno debe rectificar este reglamento", ha recalcado.

PETICIÓN DE RABAT Y DEL MINISTERIO DE EXTERIORES

Por otro lado, en un vídeo, Sidi ha afirmado que se trata de "una política hecha a medida contra los y las saharauis", por "petición de Rabat y por petición del ministro de Exteriores firmante del propio reglamento".

"El Partido Socialista se tiene que tapar un poquito porque no estamos hablando de la cuestión colonial del pueblo saharaui, estamos hablando de migrantes y lo que ha hecho hoy el Partido Socialista del Gobierno de España es dejar a los saharauis como ciudadanos de tercera, excluyéndolos de este reglamento", ha señalado, al tiempo que se ha mostrado "enfadada", ha tildado de "insuficiente" la norma y ha pedido señalar "a los culpables".