España recibió más 134.401 solicitudes de asilo entre enero y noviembre de 2025, 78.984 de personas de Venezuela

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

España ha recibido un total de 134.401 solicitudes de asilo entre enero y noviembre de 2025, 78.984 de personas procedentes de Venezuela, según el avance de datos provisionales acumulados de solicitudes y propuestas de resolución de protección internacional del Ministerio del Interior, recogido por Europa Press.

De las 134.401 solicitudes, 78.984 pertenecen a personas de Venezuela, 14.791 de Mali, 13.784 de Colombia, 3.357 de Perú y 3.240 de Senegal. Asimismo, 125.616 han sido presentadas en territorio nacional, 5.681 en puesto fronterizo, 790 en Centros de Internamiento de Extranjeros y 2.314 en embajada.

Por distribución territorial, la Comunidad de Madrid encabeza la lista con 40.389 solicitudes, seguida por Andalucía (18.700), Cataluña (15.779), Canarias (7.282) y Galicia (6.591).

Igualmente, los datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska reflejan que entre enero y octubre de este año el número total de denegaciones es de 63.010, con 28.038 pertenecientes a personas de Colombia. Por su parte, las resoluciones favorables suman 16.004 y 49.473 por razones humanitarias.

Entre los países con mayores porcentajes de reconocimiento destacan la República Centroafricana (98,97%), Mali (98,27%), Burkina Faso (96,65%), Somalia (90,64%) y Kirguistán (81,25%).

El documento también refleja que la mayoría de solicitantes son personas jóvenes: el grupo de 18 a 34 años representa la mayor parte con 69.479 solicitudes, seguido del de 35 a 64 años con 39.369. En conjunto, los menores de 18 años suman 23.804.