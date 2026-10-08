'El Legado De Los Héroes', La Iniciativa De ACNUR Para Dar A Conocer El Impacto Del Testamento Solidario En Refugiados - ACNUR

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de ACNUR ha presentado la campaña 'El Legado de los Héroes', una iniciativa que pone de manifiesto el impacto del testamento solidario en personas refugiadas.

La campaña, presentada este miércoles en Madrid, recoge historias reales de superación y reconstrucción, posibles gracias a la solidaridad de quienes eligen incluir a ACNUR en su testamento.

El Programa de Testamento Solidario de ACNUR lleva en marcha desde hace diez años y no ha dejado de crecer de forma sostenida, duplicando en los últimos tres años el número de personas que participan en la iniciativa.

"Un gesto sencillo y al alcance de todos, un legado solidario gracias al cual más personas refugiadas pueden encontrar protección, recuperar oportunidades y volver a escribir su historia", ha apuntado ACNUR.

Así, 'El Legado de los Héroes' pone rostro a ese impacto a través de personas que, después de verse obligadas a abandonar sus hogares, han conseguido reconstruir sus vidas y convertir las oportunidades recibidas en una forma de ayudar también a otros. Entre ellas se encuentra el fundador en Madrid de la escuela de música CUMBRES, Mateo Zamudio, un proyecto que cuenta con el apoyo de ACNUR y utiliza la música como herramienta de inclusión social.

También forma parte de la campaña Guisma Bachir Abdallah, quien tuvo que huir de la guerra en Sudán y pudo reconstruir su vida y escolarizar a sus hijos gracias al acompañamiento de ACNUR.

EL PRIMER PASO PARA RECUPERAR UN PROYECTO DE VIDA

"Sus historias reflejan que detrás de cada intervención humanitaria existe mucho más que una respuesta inmediata. Encontrar protección puede ser el primer paso para recuperar un proyecto de vida, acceder a la educación, encontrar trabajo, cuidar de una familia y, con el tiempo, contribuir también a generar nuevas oportunidades para otras personas", ha asegurado la ONG.

Al encuentro han acudido personas que han decidido incluir a ACNUR en su testamento y algunos de sus protagonistas. Entre ellos se encontraban Tateh Lehbib, ingeniero refugiado saharaui, y Ashtar Alahmad, motion designer refugiada siria. Ambos han podido desarrollar sus carreras profesionales y poner su experiencia y creatividad al servicio de proyectos que contribuyen también a mejorar la vida de otras personas refugiadas.