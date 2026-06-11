El obispo de Canarias, en Arguineguín: "La dignidad humana es anterior a cualquier legislación"

Acto con el Papa en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria a 11 de junio de 2026 - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Jun. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Laura Ramírez) -

El obispo de Canarias, José Mazuelos, ha defendido este jueves desde el muelle de Arguineguín que "la dignidad humana es anterior a cualquier legislación".

"La dignidad humana es anterior a cualquier legislación y la vulnerabilidad no disminuye la dignidad, sino que exige mayor protección. Esta perspectiva humanizadora permite a la Iglesia ofrecer una mirada ética que prioriza a la persona sobre cualquier interés", ha indicado durante sus palabras de bienvenida, en el acto del Papa León XIV con personas migrantes.

El obispo de Canarias ha asegurado que la presencia del Papa en Arguineguín "no es un gesto más, es una luz" y "un recordatorio de que nadie es invisible, de que cada vida cuenta, y de que la indiferencia no puede ser nunca la respuesta".

Según ha precisado, el muelle de Arguineguín --al que muchos han llamado "puerto de la vergüenza"-- ha sido "testigo de la llegada de miles de personas que huyen del hambre, de la guerra y de la desesperación", personas que, siguiendo la llamada Ruta Atlántica, una de las más peligrosas del mundo, han llegado en cayucos y pateras principalmente desde Senegal, Mauritania, Gambia, Mali y Marruecos, realizando travesías que, según ha dicho, "pueden superar los 1.600 kilómetros".

El obispo ha indicado que las condiciones del viaje, la precariedad de las embarcaciones y la ausencia de medios de rescate en alta mar generan "un número elevado de víctimas, muchas de ellas invisibilizadas".

Según ha indicado, la migración "revela heridas profundas del mundo contemporáneo --desigualdad, violencia, pobreza, falta de oportunidades--, pero también abre caminos nuevos de encuentro, solidaridad y fraternidad".

Además, ha ensalzado la labor de los que ha denominado "ángeles de la guarda de las personas migrantes", en referencia a "Salvamento Marítimo, Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja, Cáritas y todas las realidades eclesiales que están en primera línea de acogida y atención y pescadores canarios".