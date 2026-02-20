Patronal de dependencia ofrece 160.000 empleos a los migrantes que serán regularizados y pide un plan de formación

Archivo - Una mujer empuja a una persona en silla de ruedas, - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha planteado aprovechar la regularización extraordinaria de unas 500.000 personas migrantes anunciada por el Gobierno, para cubrir el "déficit estructural" de profesionales en el sector de la dependencia y ha ofrecido 160.000 empleos a los migrantes que serán regularizados, al tiempo que ha pedido un plan "urgente" de formación y acreditación de competencias profesionales.

"Podemos ofrecer empleo real a 160.000 personas y contribuir a reforzar un sector esencial, pero regularizar no equivale automáticamente a profesionalizar. Para que esta oportunidad funcione es imprescindible formación, acreditación profesional y seguridad jurídica", ha afirmado el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid.

La patronal ha subrayado que una regularización "bien orientada" permitiría "aflorar empleo actualmente vinculado a relaciones laborales frágiles o informales", favoreciendo contratos "estables, cotización y derechos laborales". Además, cree que contribuiría a "dignificar el sector, mejorar la estabilidad de las plantillas y reforzar la trazabilidad y calidad del servicio".

La FED ha destacado que el impacto positivo será "especialmente relevante" en ámbitos donde actualmente existen "vacantes persistentes" como "la ayuda a domicilio, las residencias y los servicios comunitarios", y ha insistido en la importancia de la profesionalización.

"En cuidados, la calidad no es un concepto abstracto, es seguridad asistencial. Hablamos de movilizaciones seguras, prevención de caídas, higiene, alimentación o atención emocional. Incorporar trabajadores sin formación suficiente puede generar riesgos tanto para las personas atendidas como para los propios profesionales", ha advertido Fernández-Cid.

La federación ha avisado también de los "riesgos si el proceso no se gestiona con rigor, como la saturación administrativa, la aparición de precariedad laboral pese al cambio de estatus legal o el aumento de incidencias asistenciales por falta de competencias profesionales"; y del "riesgo reputacional y de polarización social si el debate no se aborda desde datos objetivos y planificación".

Por ello, ha reclamado un plan extraordinario basado en "empleo formal, formación específica y acreditación de competencias profesionales a través del Procedimiento de Acreditación de Competencias Profesionales (PACP), que permita transformar experiencia previa en cualificación reconocida".