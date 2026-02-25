PP pide al Gobierno someter la regularización a la "voluntad" de las Cortes y Saiz responde: "Le hacen la campaña a Vox"

La ministra de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado "valentía" al Gobierno para someter la regularización extraordinaria de migrantes a la voluntad de las Cortes, mientras la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reprochado a los 'populares' que le estén haciendo la campaña a Vox.

"Así que retiren ese decreto, desistan de este disparate o sean valientes y sométanlo a la voluntad de estas Cortes Generales donde reside la soberanía nacional", ha asegurado la diputada del PP Sofía Acedo durante su interpelación a Saiz sobre migración en el Pleno de la Cámara Baja.

En este sentido, la diputada del PP Sofía Acedo ha señalado que el Real Decreto del Ejecutivo para regularizar de forma extraordinaria a extranjeros es "inasumible e injustificable" y "una auténtica irresponsabilidad".

En esta misma línea, ha indicado que la regularización "masiva" es "una operación política, que responde al interés del Gobierno de mantener los sillones" y ha criticado que no incluye "datos fiables", ni planificación, ni recursos.

"Y por supuesto, sin respeto a las comunidades y ciudades autónomas, sin respeto a los ayuntamientos y sin respeto a nuestros compromisos europeos", ha apuntado.

CIFRAS "REALES" DE LOS BENEFICIADOS

Igualmente, Acedo ha exigido conocer las cifras "reales" de los beneficiados por esta regularización. "Cuando habla de 500.000 personas, los estudios independientes elevan esa cifra a 840.000", ha expuesto. Así, ha afirmado que el Ejecutivo está planeando "la mayor regularización de la historia" de España "sin saber a cuántas personas afecta realmente".

También ha preguntado a Saiz cuántos millones de euros va a destinar el Ejecutivo para financiar la regularización en las comunidades autónomas y ayuntamientos. "Su regularización premia la irregularidad y castiga la legalidad", ha advertido.

En esta misma línea, ha destacado que la regularización sí provoca un efecto llamada". "España pasa a ser percibida como el país donde la irregularidad termina en regularización. Eso alimenta a las mafias. Eso pone vidas en riesgo, señora Saiz", ha precisado.

Acedo ha apostado por una inmigración "legal y ordenada vinculada a las necesidades reales del mercado laboral"; por "retornos eficaces" y acuerdos con países de origen y tránsitos condicionados a su colaboración; por la expulsión de quienes cometan delitos graves o hagan del delito; y por la revisión de políticas "que generan expectativas falsas", lucha reforzada contra las mafias y reforma del arraigo "para que no se convierta en una vía automática de regularización como se está produciendo ahora mismo".

Por parte de la ministra, Saiz ha afeado al PP que la formación haya adoptado el discurso de Vox en materia migratoria: "Está quedando claro esta mañana que ustedes, señores del PP, le hacen la campaña a Vox y, a cambio, Vox les escribe las interpelaciones", ha asegurado.

SAIZ PIDE A PP Y VOX REFLEXIONAR

En este sentido, ha indicado que ambas formaciones luchan "por el voto del odio" y les ha pedido "reflexionar" sobre su estrategia en migración. "Han convertido la inmigración en arma arrojadiza del uno contra el otro y en esta pelea solo pierde la sociedad española", ha expuesto.

Sobre la regularización extraordinaria de migrantes, la ministra ha aclarado que se va a hacer "caso a caso" y "siempre y cuando se cumplan los requisitos" que se van a establecer en el Real Decreto.

"La regularización hay que hacerla porque es política decente, es lo que ayuda al presente y al futuro de nuestro país, a nuestras calles, a nuestros pueblos y, por supuesto, a las personas, poniendo en el centro su dignidad", ha concluido.

VOX: POLÍTICAS MIGRATORIAS QUE "DAN MIEDO"

Por otro lado, la diputada de Vox Rocío de Meer también ha cuestionado este miércoles en el Pleno a la ministra Elma Saiz, a la que ha acusado al Gobierno de pretender implementar políticas migratorias que "dan miedo".

"No hay burka que tape la inseguridad de las españolas", ha argumentado De Meer en una pregunta en la sesión de control al Gobierno. La dirigente de Vox se ha dirigido a los "ministros privilegiados" que "tienen videovigilancia y que no son los últimos de las listas de espera de los servicios públicos que viven en la burbuja que no viven el resto del pueblo español".

Además, les ha reprochado sus "tuits" lamentando los crímenes machistas de la semana pasada. "Tuitearon fingiendo porque esos asesinatos no se han evitado ni con sus millonarios ministerios, ni con sus pactos de Estado, ni con sus observatorios, no con sus ridículos puntos violetas". En opinión de Vox, "se hubieran evitado si no hubieran abierto las fronteras" ya que las políticas migratorias del Gobierno "tienen sus consecuencias, tienen peligros, aunque no los vean".

Sin embargo, para la ministra de Inclusión "lo que da miedo" son las políticas que Vox "quiere copiar" que "hablan de trabajar 12 horas sin descanso, sin derechos ni protección" o "que haya países que veten ayudas a Ucrania para poder pagar a los médicos".

"Mientras ustedes sigan refiriéndose a invasiones migratorias para hablar de los flujos migratorios inherentes al ser humano deshumanizando a todas estas personas, nos van a tener enfrente para desmontar uno a uno sus bulos, sus desinformaciones", ha subrayado Saiz.

Asimismo, Saiz ha acusado a los de Santiago Abascal de "esconder la motosierra" que ha dicho que "quieren poner en marcha para recortar derechos". Por todo ello, la ministra ha apostado "por una España abierta y próspera, no en blanco y negro, cerrada y pobre", como la que ha dicho que "quiere Vox, junto a PP".