El TJUE defiende derecho de una madre a quedarse con su hijo menor pese a tener permiso de residencia en otro país UE

Archivo - Una vista ante el Tribunal General de la Unión Europea en la Sala de tres jueces. - CURIA TRIBUNAL DE JUSTICIA UE - Archivo

BRUSELAS 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha reconocido este jueves el derecho de una mujer marroquí a quedarse en Países Bajos junto a su hijo menor de edad y su marido, ambos con nacionalidad neerlandesa, para poder seguir viviendo con el niño, a pesar de que la madre tiene permiso de residencia en España.

El caso se remonta a 2021, cuando las autoridades de Países Bajos denegaron el permiso de residencia a la mujer --que vive en el país desde que se casó ahí en 2014 y posteriormente tuvo a su hijo en 2015-- por considerar que tenía derecho de residencia en España y le ordenaron que se trasladara de inmediato a España, aduciendo que el menor podría trasladarse con ella.

La afectada recurrió ante el Tribunal de primera instancia de La Haya, que considera que existe una relación de dependencia entre la madre y su hijo menor de edad y acude por ello ante la Justicia europea para dirimir el caso.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia subraya en su sentencia la importancia de respetar la vida familiar que este niño tiene actualmente en Países Bajos, en donde vive con sus dos progenitores, de quienes depende; al tiempo que apunta el riesgo de que el menor sea separado de su padre si éste no obtiene el derecho de residencia en España en caso de producirse el retorno de la madre con el niño.

De hecho, el Alto Tribunal europeo advierte de que también se debería conceder el derecho a residencia en Países Bajos a la madre si se constatara que el traslado a España es contrario al interés superior del niño.

Así, la sentencia recalca que la denegación de ese derecho menoscabaría la unidad familiar y privaría al menor de la posibilidad de que ha gozado, desde su nacimiento, de mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre