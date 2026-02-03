Torres asegura que casi mil menores migrantes no acompañados han sido reubicados en la Península

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión Seguridad Social y Migracioneas y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 3 de febrero de 2026- Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este martes que 926 menores migrantes no acompañados han sido reubicados en la Península. De ellos, 486 corresponden al real decreto-ley que reformó el artículo 35 de la Ley de Extranjería, mientras que 440 son menores solicitantes de asilo cuya atención fue asumida por el Estado tras el requerimiento del Tribunal Supremo al Ejecutivo.

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha señalado que, desde septiembre casi mil menores migrantes no acompañados, que se encontraban en Canarias, Ceuta y Melilla, han sido reubicados en la Península.

"Casi mil menores sin ningún problema de convivencia y sin alterar el normal desenvolvimiento de las familias, de las personas y de ellos mismos que dejan de estar hacinados, están escolarizados y haciendo vida normal", ha celebrado el ministros.

NOMBRES "TRIPLICADOS" POR EL GOBIERNO CANARIO

En cuanto a los menores migrantes solicitantes de asilo, Torres ha explicado que el gobierno canario envió al Ejecutivo "un listado inicial de unos mil aproximadamente". No obstante, el ministro ha dicho que había nombres "triplicados" y que finalmente fueron 693. Estos ha añadido que se encuentran en el Sistema de Acogida de Protección Internacional, que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Además, ha indicado que, de las 693 personas, 126 eran mayores de edad, pero estos ha dicho que también están en el Sistema de Acogida de Protección Internacional. De los restantes, 567, ha afirmado que se encuentran en el resto del territorio peninsular, en recursos del Gobierno de España.

"Quedan en Canarias 127, casi 100 han solicitado arraigo, llevan tiempo en Canarias y desean permanecer. Y aquí hay que tener en cuenta la decisión superior y el interés superior del menor", ha aseverado Torres, para añadir que quedan "unos 29" con posibilidad de ser susceptibles de ser reubicados.

Respecto al real decreto-ley para repartir de forma obligatoria entre comunidades a menores migrantes no acompañados, la norma, aprobada en marzo del año pasado y aplicada de forma efectiva desde septiembre tras los trámites administrativos, establece dos mecanismos de reubicación: uno urgente para los menores llegados tras la entrada en vigor de la ley, y otro para aquellos que ya se encontraban en estos territorios con anterioridad.

"Cuando ese menor ha llegado después de la aprobación de la ley, estamos tratando 25 días, tiempo récord, en que ese menor ya tenga el expediente completo", ha recalcado el ministro.

Por territorios, Torres ha avanzado que sobre Canarias, el Gobierno ha resuelto "positivamente" 523 expedientes, de los cuales 174 menores ya han sido reubicados en la Península, lo que representa un 33,26%. Por su parte, en Ceuta, de 336 expedientes favorables, 260 ya se han materializado en traslados (77,3%), mientras que en Melilla se ha alcanzado un 82,5%, con 52 reubicaciones de 63 expedientes aprobados.

"Como ven, las velocidades no son las mismas y lo que pedimos, lógicamente, desde el Gobierno de España, y para eso tendemos la mano a los gobiernos autónomos y ciudades autónomas, es que podamos caminar, porque en marzo tendrían que ser reubicados todos los menores de la disposición adicional y todos los que lleguen a través del artículo 35", ha apuntado Torres.

Asimismo Torres ha señalado que la norma establecía que el Gobierno debía tener todos los expedientes de los que están en contingencia migratoria en el mes de noviembre y ha expuesto que "no ha sido así". "Nos han llegado, en el caso de Canarias, unos 432 expedientes, y según sus datos había 2.000 menores en contingencia. En el caso de Ceuta, 108 de 495. En el caso de Melilla, 30 de un total de 76", ha detallado. En todo caso, ha dicho que el Ejecutivo cumplirá con los que les han remitido.

Es esta misma línea, fuentes ministeriales han precisado a Europa Press que los menores migrantes no acompañados que habían solicitado asilo y se encontraban en Canarias, el Gobierno "ha cumplido con el 100%".

En cuanto a la aplicación de la ley y a los niños que quedan en Canarias, Ceuta y Melilla, el gobierno del archipiélago canario calculaba que 2.133 menores estaban en las islas antes de la contingencia migratoria. De ellos, han salido a la Península 614.

Si bien, Canarias debió enviar todos los expedientes en noviembre, ya que el Gobierno de España tiene de plazo cuatro meses para la resolución. Este era el plazo máximo para que las comunidades autónomas mandaran todos los expedientes de los niños, para que pudieran ser reubicados antes de marzo de 2026. Canarias en noviembre había mandado 432 de 2.133.