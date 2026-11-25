Presentación del informe 'Accesibilidad y eficiencia de la inteligencia artificial’, impulsado por Fundación ONCE - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La accesibilidad de los portales digitales permite reducir hasta 5,5 veces el coste de las gestiones realizadas con ayuda de la inteligencia artificial (IA), como darse de alta en una web, efectuar un pago o identificarse en Internet, según un informe impulsado por Fundación ONCE, en colaboración con Microsoft y AMETIC, presentado este miércoles en Madrid.

El trabajo, titulado 'Accesibilidad y eficiencia de la inteligencia artificial', compara las versiones accesibles y no accesibles de un mismo contenido en cuatro situaciones habituales: la lectura de una página web informativa, la realización de un trámite en línea, la lectura de un documento de 100 páginas y la identificación de imágenes de una página por parte de la IA.

Según sus conclusiones, leer una página web con información accesible cuesta 3,6 veces menos que si el contenido no lo es, lo que supone un ahorro del 72,6%. En el caso de los trámites en línea, el ahorro alcanza el 81,7%, con un coste 5,5 veces inferior. Por su parte, la lectura de un documento de 100 páginas accesible supone un ahorro del 80,1% y un coste cinco veces menor.

La mayor diferencia se registra en la interpretación de imágenes de una página por parte de la inteligencia artificial. Cuando estas son accesibles, el ahorro alcanza el 98,6% y el coste es 70 veces inferior al de las imágenes no accesibles.

Trasladado a una escala real, el informe calcula que si las páginas de una organización reciben un millón de consultas de inteligencia artificial al año, hacerlas accesibles permite ahorrar unos 9.000 kilovatios hora de electricidad, hasta 84.600 litros de agua y 90.000 euros. En el caso de un portal con cinco millones de consultas, el ahorro ascendería a 45.000 kilovatios hora, una cantidad equivalente al consumo eléctrico anual de unos trece hogares españoles.

En la presentación, el director de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández, ha destacado que hacer accesibles las páginas web y los documentos reduce de forma medible el tiempo, el coste, la electricidad y el agua que consumen los sistemas de inteligencia artificial al procesarlos. Por ello, ha defendido que la Unión Europea considere el contenido accesible como una medida de ahorro energético, al igual que el aislamiento térmico de los edificios.

El estudio advierte, sin embargo, de que el 95,9% de las páginas de inicio del millón de sitios web más visitados del mundo presenta fallos de accesibilidad detectables, según los datos del trabajo WebAIM Million de 2026.

El informe explica que la accesibilidad consiste, en buena medida, en identificar de forma explícita los elementos de una página o documento, como títulos, botones, campos de formularios, imágenes o el idioma del contenido.

Esta información, que facilita el uso de lectores de pantalla a las personas con discapacidad, también permite a la inteligencia artificial comprender directamente los contenidos, sin tener que deducirlos, un proceso que consume más electricidad, agua, tiempo y dinero.

Entre sus recomendaciones, Fundación ONCE ha propuesto comenzar por corregir los errores más frecuentes y sencillos de subsanar, como incorporar textos descriptivos en las imágenes, etiquetas en los formularios y botones y enlaces con textos identificativos y el idioma declarado.

También aconseja publicar los documentos con su estructura correctamente definida, ya que los textos con títulos y tablas marcados pueden leerse directamente, mientras que los documentos escaneados obligan a la IA a interpretarlos como imágenes.

La entidad ha recorado que desde junio de 2025 el Acta Europea de Accesibilidad obliga a que numerosos productos y servicios digitales sean accesibles y plantea, además, que la Unión Europea reconozca el ahorro que supone el contenido accesible desde el punto de vista energético.

El informe ha sido presentado en el marco del evento que el Centro Europeo de Accesibilidad 'AccessibleEU' celebra en Espacio Ventas, en Madrid, para dar a conocer sus principales logros durante sus primeros cuatro años de actividad. En la presentación han participado, junto a Hernández, el presidente de Microsoft España, Paco Salcedo; el presidente de AMETIC, Francisco Hortigüela, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán.