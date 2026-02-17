El Gobierno insta a la corresponsabilidad para avanzar en igualdad salarial, que cifra en 15,7%, la más baja de la serie

Archivo - Varias personas caminan con bolsas de las rebajas en la calle Preciados, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una declaración institucional con motivo del Día para la Igualdad Salarial, que se celebra este 22 de febrero, un texto en el que insta a progresar en corresponsabilidad para avanzar en igualdad salarial, que se situó en 2023 en 15,7%, el valor más bajo de la serie histórica.

En el texto --cerrado por los ministerios de Igualdad, Trabajo y Economía Social, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-- se enfatiza que la igualdad salarial entre mujeres y hombres es "una condición imprescindible para la igualdad real y efectiva y un pilar básico de cualquier democracia" por lo que, añade, "mientras persistan diferencias salariales injustificadas, seguirá existiendo una desigualdad estructural que limita los derechos y la autonomía económica de las mujeres". Por ello, considera que la igualdad retributiva es "un elemento esencial de la cohesión social y de la justicia social".

En concreto, la evolución de la brecha retributiva de la ganancia media anual entre 2008 y 2023 indica que la brecha en 2023 en España se sitúa en el 15,74%, el valor más bajo de la serie, mientras que el más elevado se produjo en 2013, con un 23,99%. En cualquier caso, el Ejecutivo considera que esa cifra "sigue siendo inaceptable y pone de manifiesto que se trata de una discriminación estructural en el mercado de trabajo".

En este sentido, el Gobierno detalla que una parte sustancial de la brecha retributiva actual se explica por la persistencia de sesgos en la valoración de puestos de trabajo que infravaloran ocupaciones desempeñadas mayoritariamente por mujeres, como los cuidados, la limpieza, la atención social o sanitaria y la educación infantil, entre otras.

Por ello, la declaración remarca la necesidad de una acción pública para corregir esta infravaloración. "Cerrar la brecha salarial es esencial para garantizar la autonomía económica de las mujeres a lo largo de toda su vida para prevenir situaciones de precariedad, pobreza laboral y desigualdad en pensiones", se asevera en la declaración institucional.

Asimismo, se hace un llamamiento a las instituciones públicas a promover marcos normativos y servicios que alivien la carga de los cuidados, a las empresas a adaptar sus políticas internas para facilitar horarios y permisos equitativos y a los hombres a asumir una parte mayor de las responsabilidades de cuidado. En este sentido, según la Encuesta de Empleo del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que casi un 34% de las mujeres con empleo dedica cuatro horas diarias al cuidado de hijos o nietos, ese mismo porcentaje de hombres destina alrededor de dos horas diarias.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que se ha elevado un 66% desde 2018, no ha destruido empleo, sino todo lo contrario, pues España cuenta actualmente con niveles de ocupación récord, ha defendido.

Además, Díaz ha indicado que el incremento del SMI es una medida "especialmente feminista", con un impacto de género "sin precedentes". Así, ha recalcado que la brecha retributiva de España se encuentra actualmente por debajo de la brecha retributiva del conjunto de la Unión Europea. "La hemos reducido un 22% a pesar de todas las catástrofes que ha vivido España, sencillamente por el salario mínimo", ha aseverado.