Detenido en el Puerto de Bilbao con más de 4,6 kilos de hachís y 216 gramos de cocaína ocultos en un vehículo. - GUARDIA CIVIL

BILBAO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en el Puerto de Bilbao a un varón tras sorprenderle con más de 4,6 kilos de hachís y 216 gramos de cocaína ocultos en su vehículo durante un dispositivo de control en el embarque de un ferry, según ha informado este jueves la Dirección General de la Guardia Civil.

Los hechos se produjeron en la terminal marítima del Puerto de Bilbao a mediados de marzo en un dispositivo de control fiscal establecido con motivo del embarque de pasajeros y vehículos en el ferry que cubre la ruta Bilbao - Rosslare (Irlanda).

En el transcurso de las inspecciones fiscales, los agentes procedieron a la identificación del conductor de un turismo y único ocupante del mismo. Durante la comprobación de su documentación y efectos personales, localizaron en su cartera un pequeño trozo de hachís y un envoltorio con una sustancia en polvo de color blanco, presumiblemente cocaína.

Ante estos hechos, procedieron a inspeccionar más minuciosamente el vehículo, en el que hallaron varios bultos ocultos en el interior del maletero. Tras proceder a su apertura, descubrieron 44 tabletas supuestamente de hachís, así como tres fragmentos de una sustancia en roca, posiblemente cocaína.

Una vez pesadas las sustancias intervenidas, las tabletas de hachís arrojaron un peso aproximado de 4.620 gramos, mientras que los tres bultos de cocaína alcanzaron un peso de 216 gramos, ha explicado la Guardia Civil.

Por todo ello, se procedió a la detención del hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras lo que fue puesto a disposición de la autoridad judicial junto a las diligencias instruidas.

La Guardia Civil ha recordado que la lucha contra el contrabando es "una tarea de todos" y ha pedido la colaboración ciudadana para denunciar cualquier actividad sospechosa a través del teléfono 062 o mediante la aplicación AlertCops.