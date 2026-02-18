Dos detenidos tras intentar introducir más de 80 kilos de cocaína procedentes de Ecuador al Puerto de Vigo

Imagen de la operación. - GUARDIA CIVIL

VIGO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una operación conjunta llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria permitió la detención de dos ciudadanos de nacionalidad albanesa cuando pretendían acceder al recinto del puerto de Vigo a rescatar 80 kilos de cocaína que se encontraban ocultos en el sistema de refrigeración de un contenedor procedente de Ecuador.

Tal como informan dichos cuerpos de seguridad en un comunicado conjunto, la operación comenzó tras ser seleccionado el contenedor para su análisis por la Unidad de Análisis de Riesgo de la Aduana de Vigo. De esta manera, el contenedor fue sometido a inspección mediante 'rayos X', detectándose que en el sistema de refrigeración se encontraba oculta la cocaína.

Tras este hallazgo, se comenzó una investigación que condujo a la identificación de una organización criminal compuesta por individuos de nacionalidad albanesa cuyo propósito era el rescate de la sustancia estupefaciente alojada en el interior del contenedor ubicado dentro del recinto portuario.

Así, el intento de recuperación de la cocaína se produjo en la madrugada del pasado domingo 15 de febrero, siendo inmediatamente detectado por las unidades investigadoras, que procedieron a la detención de dos individuos de nacionalidad albanesa en el momento en que pretendían acceder al contenedor. Además, se incautaron 61 paquetes de cocaína, así como diferentes herramientas y útiles para recuperar la droga (cuatro bolsas de deporte de gran tamaño, una escalera plegable, un taladro, bridas, dos teléfonos) y un vehículo.

Este pasado lunes, día 16 de febrero, en una revisión a fondo del contenedor, se descubrieron nueve paquetes más de cocaína ocultos entre la maquinaria del sistema de refrigeración del contenedor. En total se intervinieron más de 80 kilos de cocaína.

Con todo, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera continúan sus investigaciones acerca de esta organización criminal de carácter transnacional, por lo que no se descartan más detenciones. Las actuaciones están coordinadas bajo la dirección de la titular de la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo.

En lo que va de año, esta es la segunda aprehensión de esta sustancia realizada en el Puerto de Vigo, "suponiendo ambas no solamente la intervención de la mercancía ilícita, sino la detención y desarticulación de las organizaciones criminales dueñas de la mercancía, hecho que refuerza la efectividad de las fuerzas y cuerpos encargadas de la investigación, persecución y represión del narcotráfico en Galicia, entre las que se sitúan las unidades del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, responsables de la esta operación", subraya el comunicado.